В аэропорту космодрома Восточный впервые приземлился самолет

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Самолет Ту-134 приземлился в аэропорту космодрома Восточный на Дальнем Востоке в амурской области. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Аэропорт космодрома Восточный принял первый самолет. Самолет Ту-134 приземлился в аэропорту Восточного для проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что одновременно экипаж отработал упражнение по подготовке к заходу и выполнению посадки на аэродроме в условиях ограниченного использования радиотехнических средств захода на посадку.

Экипаж возглавил командир объединенного авиационного отряда Вадим Юндерс. После непродолжительной стоянки, самолет подготовился к повторному вылету и отправился в аэропорт Благовещенска.

На текущий момент аэропортовый комплекс находится на стадии строительства. Ранее сообщалось о планах увеличить длину взлетно-посадочной полосы с трех километров до четырех.