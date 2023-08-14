Внук Буденного: у трубачей от мороза текла кровь с губ на параде в 1941 году

7 ноября 1941 года на Красной площади прошел парад, который показал всему миру, что победа будет за Советским Союзом.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На параде, который состоялся 7 ноября 1941 года, военные музыканты великолепно исполнили свои партии, несмотря на лютый мороз. У духовиков во время игры из губ текла кровь, но они продолжали играть, рассказал в студии «Звезды» Алексей Буденный, внук маршала Семена Буденного, на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023».

«Он (Семен Буденный. - Прим. ред.) мне рассказывал, что у трубачей от мороза из губ кровь шла, но они играли марши так, что весь мир понял в тот день 7 ноября, что победа будет не за фашистской Германией, а за Советским Союзом. Вот откуда этот патриотизм, эта любовь», - сказал он.

Семен Буденный принимал парад 1941 года на Красной площади. В какой-то момент конь споткнулся, но маршал был прекрасным кавалеристом, поэтому удержался в седле.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» начинает работу, которая продлится с 14 до 20 августа. Место проведения основной экспозиции традиционное - конгрессно-выставочный центр «Патриот» в Кубинке Московской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.