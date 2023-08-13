Поврежденную в зоне СВО российскую технику начали проверять на радиацию

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У доставленной на ремонт из зоны проведения специальной военной операции техники обязательно проверяют уровень радиационного фона. Специалисты на российских заводах проводят до десяти замеров каждой единицы техники по отдельности. Это связано с поставками Запада Киеву боеприпасов с обедненным ураном.

Замеры проводятся даже несмотря на то, что перед поступлением на ремонтный завод технику уже проверили в зоне СВО. При этом случаев превышения опасного излучения до сих пор обнаружено не было. Об этом в эфире программы «Военные приемка» на телеканале «Звезда» рассказала начальник лаборатории физико-механических испытаний Надежда Шумкова.

«Превышений радиационного фона, мощности дозы излучения вблизи контролируемых объектов, не установлено. Таких случаев не было», - сказала Шумкова.

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