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Поврежденную в зоне СВО российскую технику начали проверять на радиацию

Владимир Расходчиков
10:01 13.08.2023
Поставленные Западом боеприпасы с обедненным ураном внесли свои коррективы в работу специалистов, восстанавливающих военную технику.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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У доставленной на ремонт из зоны проведения специальной военной операции техники обязательно проверяют уровень радиационного фона. Специалисты на российских заводах проводят до десяти замеров каждой единицы техники по отдельности. Это связано с поставками Запада Киеву боеприпасов с обедненным ураном. 

Замеры проводятся даже несмотря на то, что перед поступлением на ремонтный завод технику уже проверили в зоне СВО. При этом случаев превышения опасного излучения до сих пор обнаружено не было. Об этом в эфире программы «Военные приемка» на телеканале «Звезда» рассказала начальник лаборатории физико-механических испытаний Надежда Шумкова.

«Превышений радиационного фона, мощности дозы излучения вблизи контролируемых объектов, не установлено. Таких случаев не было», - сказала Шумкова.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. БМП в СВО» в эфире телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете, как проходит модернизация самой массовой российской БМП и что интересного увидели наши конструкторы этих машин в салоне американской M2 Bradley.

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