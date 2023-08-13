Спасение горящего Цхинвала: 15 лет назад Россия принудила Грузию к миру

В ночь с 7 на 8 августа на спящий Цхинвал обрушился град ракет, а грузинские танки, которые зашли в город, в упор расстреливали жилые дома и мирно спящих людей. Двое суток, пока Москва не приняла решение о принуждении Грузии к миру, осетинские добровольцы и российские миротворцы героически защищали город и его жителей.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Ровно 15 лет прошло с тех событий. И сегодня принципиально важно вспомнить о них. Потому что именно тогда Россия встала на защиту своих граждан и братских народов. Впервые в новейшей истории Россия бросила вызов Западу и на весь мир заявила, что больше не будет молча наблюдать за тем, как на постсоветском пространстве Вашингтон наводит свои порядки и безнаказанно убивает людей.

И на что сегодня особенно хочется обратить внимание. Схема, по которой 15 лет назад Запад готовил Тбилиси к нападению на Цхинвал и Сухум, ничем не отличается от той, по которой Киев с 2014 года натаскивали на войну с Донбассом. Такие же бесконечные переговоры для отвлечения внимания, такие же миссии ОБСЕ и ООН, якобы гуманитарные и обеспечивающие мир и порядок, такие же американские инструкторы, готовившие грузинских военных, и такое же вероломное нападение на мирные города.

И потому Зеленскому сегодня стоит очень внимательно посмотреть на кадры хроники тех августовских событий. Бесславная судьба Саакашвили, брошенного американскими хозяевами, в начале в страхе жевавшего галстук, а теперь доживающего свой век в тюремной психушке, - это лучший из возможных вариантов будущего и для самого Зеленского.

Наш военкор Виталий Акиньшин, в 2008 году освещавший войну в Южной Осетии, вновь отправился в Цхинвал, чтобы вспомнить те события и сравнить их с днем сегодняшним.

После жаркого дня купание в прохладном фонтане для цхинвальской детворы, пожалуй, самое любимое занятие. В разноцветных огнях центра города это выглядит как-то по-особенному. 7 августа 2008 года в это же самое время Цхинвал был озарен разрывами реактивных снарядов.

В память о тех событиях вечером 7 августа 2023 года в центр Цхинвала пришли сотни и сотни простых жителей города и все руководство республики. Пришли, чтобы почтить память погибших осетинских ополченцев и российских военных.

Тогда, 7 августа 2008-го, грузинские военные открыли артиллерийский огонь по мирному городу в тот момент, когда жители Цхинвала уже ложились спать. То, с каким остервенением грузинские РСЗО били по городу, говорило только об одном: они идут убивать. В течение нескольких часов «Грады» били по жилым домам, областной больнице, университету. Ранним утром после недолгого затишья начался штурм.

О том, что американская марионетка Михаил Саакашвили готовит какую-то провокацию против Южной Осетии, и в Цхинвале, и в Москве догадывались. Правда, практически все очевидцы тех событий говорят, что никто не даже представить себе не мог, что Саакашвили решится на такую кровавую авантюру. В Осетии не проводили мобилизацию, на провокации не отвечали. Тогда казалось, что из-за присутствия там российских миротворцев Саакашвили не решится на военное вторжение. Но именно российские миротворцы стали одной из первых и важных целей грузинских боевиков.

Это та самая казарма российских миротворцев, которые ранним утром 8 августа 2008 года первыми встали на пути рвущихся к Цхинвалу грузинских войск. Чуть больше 100 человек, вооруженных стрелковым оружием и легкой бронетехникой. Против 500 грузинских солдат, которых поддерживали артиллерия и танки. Танки по зданию стреляли прямой наводкой, превратив его буквально в тир. Тогда захваченный в бою грузинский солдат признался, что был отдан приказ на полное уничтожение российских миротворцев.

Штурм верхнего городка миротворцев на окраине Цхинвала начался около 6 утра и продолжался почти двое суток. Российские бойцы несли потери, но продолжали держать оборону. Одну за одной они отбивали атаки грузинских спецподразделений, даже когда боеприпасы были на исходе. Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов в августе 2008 года командовал миротворческим контингентом в зоне грузино-осетинского конфликта. Это его бойцы 7 августа стали стеной на пути грузинских танков. На основную базу миротворцев в городе они отошли лишь когда обороняться уже было просто негде.

«Слишком большие были разрушения на тот момент. Очень большие были разрушения и нахождение на территории становилось просто опасным. Не было укрытий, где можно было спрятаться», - говорит Кулахметов.

Все, что происходило в последние часы перед началом грузинской агрессии, вспоминает Марат Кулахметов, явно говорило о каких-то приготовлениях. Вечером 7 августа свои позиции без каких-либо объяснений покинули грузинские миротворцы. Из Цхинвала выехала миссия ОБСЕ. А выступление Саакашвили по государственному телевидению Грузии всего за четыре часа до начала вторжения было откровенной постановкой. Он буквально клялся в любви к осетинскому народу и обещал ни при каких условиях не начинать боевых действий. Вот лишь фрагмент того выступления.

«Хочу обратиться к вам, мои дорогие, мои соотечественники. Я очень люблю осетинский народ как президент и как рядовой человек. Я очень уважаю осетинскую культуру, осетинскую историю. Все этнические осетины в Грузии являются неотъемлемой частью истории Грузии на протяжении многих и многих веков. Мы гордимся вами», - сказал Саакашвили.

Кулахметов вспоминает, что тогда свои намерения решать все вопросы только мирным путем Саакашвили подтвердил ему и через своего представителя в Южной Осетии. Саакашвили откровенно лгал - очевидно, чтобы попытаться усыпить бдительность миротворцев и властей республики.

Всего четыре часа спустя Грузия начала обстрел Цхинвала.

Пожалуй, самым тяжелым испытанием те дни августа 2008-го стали для простых мирных жителей Цхинвала, для женщин детей и стариков. Когда обстрел ненадолго прекратился, многие жители Цхинвала попытались выехать из горящего города в сторону России. Единственной дорогой тогда была Зарская, через горный перевал. Но проходила она вдоль грузинских селений. Решение покинуть город на собственных автомобилях для многих мирных граждан стало роковым.

Марина Кочиева и тогда, и сейчас главный санитарный врач Южной Осетии. Среди сгоревших автомобилей без труда узнает свою. 9 августа поздно вечером она, как и многие другие, попыталась выехать из города. Когда вместе с соседями они на большой скорости выехали на Зарскую дорогу, грузинские военные открыли по ним прицельный огонь из всех калибров. На тот момент на дороге уже было несколько сгоревших гражданских машин. Грузинские военные, говорит Марина, видели, что в машине простые люди, но продолжали стрелять. С тех пор 9 августа она считает своим вторым днем рождения.

«Стреляли настолько низко вот прямо. Они косили траву, стригли траву, можно сказать. И я даже спиной чувствовала, насколько вот прямо жаром меня обдавало. Вот они настолько сильно низко стреляли. Видимо, уже они были научены, что такие как мы выпрыгивали из этих горящих машин, и они хотели наверняка всех уничтожить, даже тех, кто могли выпрыгнуть», - рассказывает Марина.

8 августа 2008-го. Транскавказская магистраль по всей своей длине превратилась в главную военную дорогу. Танки, бронемашины и мотострелковые части 58-й армии на максимальной скорости шли со стороны Владикавказа в Цхинвал.

Рокский тоннель. Через него проходит единственная дорога, которая соединяет Россию и Южную Осетию. 8 августа 2008 года именно здесь бесконечной чередой шла колонна бронетехники 58-й армии. Тогда в результате грузинской агрессии тоннель был обесточен. Внутри образовалась сильная загазованность. Но российские войска ни на секунду не остановили движение. Крайне важно было как можно скорее прийти на помощь защитникам Цхинвала.

Отступая под натиском российских и осетинских бойцов, грузинские войска жестоко сопротивлялись. Уже после окончания войны стало известно о подвигах наших солдат и офицеров. История Тасболата Ибрашева, который с пулеметом в руках встал на пути грузинской колонны. Героическая история майора Дениса Ветчинова, который вместе командующим 58-й армии Анатолием Хрулевым в составе батальона 135 мотострелкового полка бросился на помощь нашим миротворцам. Тогда наша колонна попала в засаду. Майор Денис Ветчинов погиб, закрыв собой группу российских журналистов.

Тогда, в августе 2008-го, грузинская военная машина была разбита и отброшена назад. А сам Михаил Саакашвили запомнился как испуганный неврастеник, который впадал в панику при звуке пролетающего самолета.

Или вот эти кадры, когда в момент записи интервью американскому телеканалу жевал свой собственный галстук. И последователю Саакашвили в Киеве не мешало бы чаще пересматривать эти кадры. Так, в качестве предостережения.

Спустя 15 лет преступления грузинского режима так и остаются безнаказанными. Запад на действия Саакашвили закрыл глаза. И все потому, что тогда на это преступление его подтолкнули именно американские кураторы. И сейчас Вашингтон не оставляет попыток построить в Грузии свой форпост.

О событиях горячего августа 2008-го смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».