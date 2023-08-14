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Главный вычислительный центр ВС РФ отметил 60 лет со дня образования

08:38 14.08.2023
Торжественная церемония, посвященная юбилею, состоялась в Центральном доме Российской армии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Главный вычислительный центр ВС РФ отметил 60-ю годовщину со дня образования. Торжественная церемония, посвященная юбилею, состоялась в Центральном доме Российской армии.

Начальник ГВЦ ВС РФ генерал-майор Роберт Баранов поздравил военнослужащих и гражданский персонал с этим юбилеем. Он отметил важность задач, которые решает коллектив Центра.

«Я очень благодарен ветеранам Главного вычислительного центра. Они создали фундамент, который позволяет нам развиваться, достигать новых вершин», - сказал также Роберт Баранов.

В ходе церемонии военнослужащие Центра были награждены государственными наградами.  Праздничное мероприятие завершилось концертом с участием артистов Центрального дома Российской армии.

Информационно-расчетный центр Генерального штаба ВС СССР был создан 14 августа 1963 года директивой Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Его задачей стало решение основных информационных и расчетных задач в интересах Генштаба и главных штабов видов Вооруженных сил.

Ранее «Звезда» рассказывала о торжественной церемонии награждения военных строителей, которая состоялась у «Памятника строителям, участвовавшим в восстановлении инфраструктуры города Мариуполя».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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