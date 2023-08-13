Служба на уровне высшего пилотажа: как военные летчики встретили День ВВС России

Поздравления с профессиональным праздником накануне принимали военные летчики и все, кто связан с армейской авиацией - кто проектирует и строит самолеты, обеспечивает безопасность полетов с земли, следит за техническим состоянием судов. Это конструкторы, инженеры, диспетчеры, техники, механики и, конечно летчики-ветераны. 12 августа - День Военно-воздушных сил России.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

За плечами у наших авиаторов огромный путь - от первых аэропланов до современных боевых машин, способных выполнять сложнейшие задачи в любых условиях. Ну а сейчас все свои навыки наши военные летчики демонстрируют в боевой обстановке. В зоне спецоперации на переднем крае авиация осуществляет поддержку войск и наносит удары по бронетехнике и замаскированным позициям ВСУ, маневрируя порой на предельно малых высотах.

За проявленные мужество и героизм уже более четырех тысяч участников спецоперации из рядов военной авиации удостоены высоких государственных наград. 19 человек стали Героями России. Двое - посмертно.

Звучат звания и фамилии. Чеканя шаг, один за другим военные летчики и техники выходят из строя. Сегодня праздник будет по-солдатски скромным: вручат награды, небольшой концерт - и снова к дежурству. Некогда им отмечать, это оперативный аэродром. Приказ на вылет может поступить в любую минуту.

И сегодня так - по всей нашей огромной стране. От небольших аэродромов в тыловой зоне специальной военной операции до мест постоянной службы в глубине России. Традиционно день ВВС начинается в городе Пушкин, где ровно 111 лет назад появился экспериментальный аэродром, а с ним и воздушный флот России. Тогда это были неуклюжие этажерки-бипланы, неповоротливые дирижабли и даже воздушные шары. Авиация с тех пор изменилась очень сильно. А вот авиаторы остались прежними - отчаянно смелые и влюбленные в небо люди.

Ко дню ВВС в Пушкине открыли новый тренажерный комплекс, где для летчиков могут моделировать самые разные ситуации от полета ночью до сложных маневров в условиях сильного дождя, снега и ветра.

А это командир и единственный член экипажа штурмовика Су-25 в зоне спецоперации. Родом из Липецка, спокойный и собранный. Редко улыбается, скупой на слова. Именно таким человеком, наверное, и нужно быть, чтобы летать вот так. На бешеной скорости, практически над кронами деревьев, когда до веток, кажется, рукой подать. И даже фигуры высшего пилотажа исполнять. И только бортовое оборудование предупреждает: еще немного - и самолет не выдержит.

Чтобы было понятно, в этот момент перегрузки 6- или даже 7-кратные. И в таких условиях реакция нужна нечеловеческая - чтобы на такой скорости не просто увидеть препятствие, но и увернуться от него. Летчик рассказывает нам: залог его уверенности - постоянные, многочасовые тренировки. В российской боевой авиации почти никогда так не бывает, чтобы бросили неподготовленными - и прямо в пекло.

О работе военных летчиков в мирной обстановке и на боевых вылетах рассказывают наши корреспонденты Павел Ремнев и Наталья Панталева в программе «Главное с Ольгой Беловой».