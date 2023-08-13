Шольц выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

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Германский канцлер Олаф Шольц выступил за продолжение международных переговоров по Украине. В интервью телеканалу ZDF он заявил, что делает ставку на решение конфликта дипломатическим путем.

По словам Олафа Шольца, мирные переговоры в Саудовской Аравии очень важны. Он отметил, что это только начало.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что переговоры в Саудовской Аравии по конфликту на Украине не могут привести к результату, потому что Москва в них не участвует, а ее национальные интересы не учитываются.

Позже глава офиса украинского президента Андрей Ермак отметил, что участники конференции в Джидде не согласовали все пункты «формулы мира», продвигаемой Владимиром Зеленским в качестве плана урегулирования конфликта.