Шольц выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине
Германский канцлер выступил за продолжение международных переговоров.
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Германский канцлер Олаф Шольц выступил за продолжение международных переговоров по Украине. В интервью телеканалу ZDF он заявил, что делает ставку на решение конфликта дипломатическим путем.
По словам Олафа Шольца, мирные переговоры в Саудовской Аравии очень важны. Он отметил, что это только начало.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что переговоры в Саудовской Аравии по конфликту на Украине не могут привести к результату, потому что Москва в них не участвует, а ее национальные интересы не учитываются.
Позже глава офиса украинского президента Андрей Ермак отметил, что участники конференции в Джидде не согласовали все пункты «формулы мира», продвигаемой Владимиром Зеленским в качестве плана урегулирования конфликта.