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NYT: Украина закупает оружие у обвиняемого в коррупции экс-депутата

Владимир Рубанов
15:16 13.08.2023
Киев с благодарностью покупает у Сергея Пашинского вооружения и одновременно ведет против него следствие, пишет издание.
NYT: Украина закупает оружие у обвиняемого в коррупции экс-депутата
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Крупнейшим частным поставщиком оружия для Киева стала компания «Украинские бронетанковые технологии», связанная с обвиняемым в коррупции бывшим нардепом Сергеем Пашинским, сообщает New York Times. Это сотрудничество началось в первые недели российской спецоперации, когда Киев срочно нуждался в оружии. Поэтому Минобороны Украины сделало «отчаянный телефонный звонок».

Пашинский - бывший народный депутат Украины, который много лет курировал военные расходы. Расследование в отношении него начало в 2018 году Национальное антикоррупционное бюро Украины. О махинациях с военной техникой активно писали СМИ.

Вскоре после прихода к власти Зеленского Пашинского арестовали за скандальное ДТП 3-летней давности. Тогда он вышел из машины и выстрелил в воздух. Когда другой водитель в ответ ударил его бутылкой по голове, Пашинский выстрелил ему в ногу. Экс-нардепа судили за стрельбу, но оправдали, пишет издание «Страна».

«Выйдите на улицу и спросите, преступник ли Пашинский. Я гарантирую вам, что из 100 человек 100 скажут, что он преступник», - говорил Зеленский в эфире национального телевидения в 2019 году.

Теперь связанная с ним компания «Украинские бронетанковые технологии» покупает и продает гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через трансъевропейскую сеть посредников. Компания сообщила об объеме продаж в 2022 году на сумму более $350 млн по сравнению с $2,8 млн в 2021 году.

Теперь Пашинский снова находится под следствием, поскольку украинские власти изучают ценообразование «Украинской бронетехники», пишет издание. Сеть Пашинского покупает оружие, а потом продает его, а затем снова покупает и снова продает. С каждой сделкой цены растут, а украинские военные в итоге платят больше всех, говорится в статье. У «Украинской бронетехники» есть контракты на десятки миллионов долларов. Долгосрочный риск заключается в том, что Пашинский приобретет большие деньги и влияние, чем когда-либо.

Ради поставок оружия киевский режим «воскресил фигуры из бурного прошлого Украины», говорится в статье. Правительственные чиновники перестали заносить в черный список поставщиков, которые обворовывали военных. Администрация Зеленского сделала все это, обещая продолжать борьбу с коррупцией. Это привело к неловким противоречиям - вроде обращения администрации за помощью к Пашинскому, которого она заклеймила как преступника. Киев с благодарностью покупает у него оружие и одновременно ведет против него следствие.

Большая часть денег, которые попадают в эту схему, поступает из европейской помощи. Но европейские и американские официальные лица не желают обсуждать личность Пашинского, чтобы избежать разговоров о том, что украинское правительство безнадежно коррумпировано и должно быть заменено.

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