Пожар на складе в Раменском локализован на площади 2700 «квадратов»

Пожарные делают все необходимое, чтобы не дать огню перекинуться на соседние здания.

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Площадь пожара на складе в подмосковном Раменском возросло до 2700 «квадратов», возгорание локализовано. Об этом говорится в сообщении МЧС.

Ранее в министерстве сообщали, что склад горит на площади 1,8 тыс «квадратов».

Как уточняется, в настоящий момент горят деревянные паллеты на открытой площадке, а также склад. Пожарные делают все необходимое, чтобы не дать огню перекинуться на соседние здания.

В прокуратуре заявили, что предварительной причиной пожара стало нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ.