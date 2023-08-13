Как сообщил в Космической агентстве Турции, главная цель миссии - подъем ракеты на высоту в 550 километров.

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Турция запустила в космос ракету-зонд собственного производства. Об этом сообщило республиканское Управление оборонной промышленности. Пуск состоялся с площадки в Игнеаде на побережье Черного моря.

«В рамках наших усилий по выходу в космос успешно проведен запуск в космос с площадки в Игнеаде ракеты-зонда, разработанной с использованием наших передовых инженерных технологий», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Космическое агентство Турции сообщило в соцсети Х (бывшая Twitter), что основная цель миссии - достичь высоты в 550 километров.

В ночь на 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» на борту. Как ожидают в Роскосмосе, станция прилунится на Южном полюсе спутника 21 августа. Основной задачей является поиск воды и анализ лунного грунта.