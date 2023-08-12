История «фабрики счастливых людей»: как менялся Парк Горького в течение 90 лет

Часть парка появилась в 1923 году после организации на месте свалки Всероссийской сельскохозяйственной выставки.

© Фото: Юрий Артамонов, РИА Новости, Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Один из самых больших и популярных в Москве парков - Центральный Парк культуры и отдыха имени М. Горького отмечает юбилей - сегодня, 12 августа, ему исполняется 90 лет.

Почти век назад его задумывали как образцовое место для отдыха, и в 1928 году открытие стало без преувеличения – событием. В это сложно поверить, но сто лет назад на его месте была большая городская свалка, которая тянулась вдоль Москвы-реки почти до Воробьевых гор.

И хотя в те времена это была окраина, после революции терпеть такое безобразие новые власти не стали. Было решено: мусор – убрать, первую Всероссийскую сельскохозяйственную выставку – организовать.

Павильоны разрастались слишком быстро, и в конечном итоге их перенесли. На замену выставке появилась «фабрика счастливых людей» – так парк в 1934 году назвал английский писатель-фантаст Герберт Уэльс.

«Визит в Москву и в Парк Горького поразил его. Лавина огня спадала с Крымского моста, парк был весь освещен, полон людей улыбающихся и радостных. И он сказал директору парка Бетти Глан, что вы, говорит, не только директор парка, но и фабрики счастливых людей», - рассказала заведующая историко-культурным сектором ЦПКиО им. М. Горького.

Концепцию создания доверили не кому-нибудь, а академику Анатолию Луначарскому, театральному режиссеру Всеволоду Мейерхольду и архитектору Константину Мельникову. Его правнучка вспоминает, как в детстве любила разглядывать эскиз главного паркового фонтана, начерченный рукой прадеда.

«Этот эскиз у нас всегда висел в доме. Вообще, это мой любимый проект был, когда я была маленькой, дети же все любят воду мне так казалось, и поэтому это было очень трогательно. Я все время приходила и на него смотрела», - поделилась воспоминаниями Наталья Мельникова.

Этот проект воплотить в жизнь не удалось технически, а все остальное в целом – получилось. Парк растянулся на несколько километров. На его границе когда-то была усадьба Демидова, которая славилась ботаническим садом и хозяином-чудаком. По одной из легенд, именно из-за причуд владельца появилось название сада «Нескучный».

По всему участку были расставлены испачканные мелом обнаженные крепостные под видом античных статуй для борьбы с вороватыми посетителями. Как только кто-то протягивал руки к диковинным растениям, к его ужасу так называемые «статуи» внезапно оживали, а нарушителю сильно доставалось.

Были в Парке и настоящие статуи, поражающие воображение неискушенной публики. Один из символов – знаменитая «Девушка с веслом». Девятиметровая обнаженная красавица стояла у всех на виду в центре фонтана у главного входа. Но для партийцев это было через чур откровенно. По одной из версий, «советскую Венеру» убрали по распоряжению самого Иосифа Сталина.

Здесь было все для идеального отдыха рабочих и крестьян: аттракционы, кинотеатры, читальни, танцплощадки и рестораны. Руководство партии ставило перед парком масштабную задачу: сделать советского человека культурнее и образованнее.

Парк, словно зеркало, отражал общество каждого периода в культуре и жизни. Эту линию можно даже проследить и сквозь фильмы, которых сняли здесь не один десяток.

Во время войны здесь была выставка трофейной техники. А после, пока по всей стране строили коммунизм, а в парке возводили новые павильоны, появилась набережная и аттракционы.

Был период в 90-е, когда его называли «Парком горького отдыха», - безобразные кафе, бесконечные палатки, разруха и руины. Новая жизнь здесь началась в нулевые.

«В 2011 году парк становится первым в Москве парком мирового уровня...изменилась концепция подхода к отдыху. На смену быстрым эмоциям, которые давали аттракционы, приходит другой отдых. Мероприятия более качественные, которые отвечают миссии парка», - объяснила руководитель пресс-службы ЦПКиО им. М. Горького Вероника Алфимова.

И сегодня в парке есть для отдыха все: десятки спортивных и танцевальных площадок, кафе и рестораны. Это одна из главных точек притяжения москвичей и гостей столицы: летом традиционно здесь устраивают масштабные концерты для выпускников.

Зимой открыт один из самых больших ледовых катков. Парк менялся в ногу со временем, но сквозь десятилетия удалось сохранить главную концепцию – сделать это место фабрикой по-настоящему счастливых людей.