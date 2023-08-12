Умерла дочь основоположника отечественной космонавтики Сергея Королева

Наталья Королева - дочь легендарного советского ученого и конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева умерла на 89-м году жизни. Об этом в беседе с ТАСС сообщила координатор программ Федерации космонавтики России Ирина Исаева.

«Да, сыновья подтвердили информацию», - скала она.

Наталья Сергеевна Королева сделала блестящую карьеру в медицине, была известна как высококвалифицированный хирург и доктор медицинских наук. Долгие годы преподавала, передавая свой богатый профессиональный опыт.