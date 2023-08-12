В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивают работу Google

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не ограничивает работу Google и других зарубежных поисковых систем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По вопросам доступности сервисов компании Google в Роскомнадзоре посоветовали обращаться в компанию Google.

Ранее в работе Google в России произошел сбой. Проблемы у пользователей возникали, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

По состоянию на 17:27 по московском у времени было зафиксировано 496 отчетов о сбоях в работе поискового сервиса. Максимальное число сообщений о неполадках поступило около 18 часов по московскому времени.

Позже работа сервиса была восстановлена.

Ранее Роскомнадзор опроверг сведения о возможном запрете продажи техники Apple в России.