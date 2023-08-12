«Сила в Правде»: что можно увидеть на выставке трофеев СВО на корабле «Иван Грен» в Петербурге

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Большой десантный корабль «Иван Грен» Северного флота в самом центре Петербурга на Неве видно издалека. И не только из-за его внушительных габаритов. Внешний вид боевого корабля не совсем обычный. БДК украшен огромными баннерами, а еще на его борту сегодня непривычно много гражданских. Все они участники патриотической акции «Сила в Правде», которую открыл главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

Это передвижная выставка трофеев, добытых нашими бойцами в зоне СВО. Например, шевроны иностранных наемников и поверженных боевиков украинских нацбатальонов. А также экстремистская литература, рассчитанная на детские неокрепшие умы.

«Мы видим, как два братских народа разделены идеологией. Основной краеугольный камень в этом. Я думаю, что у акции большое будущее. Придя сюда, можно не только услышать, но, самое главное, можно увидеть», - сказал Евменов.

Эта выставка трофейной техники - своеобразная карта боевых действий, причем в хронологическом порядке. Первые два сторожевых катера были подбиты еще в начале СВО в боях за Мариуполь и Бердянск. БТР-3 - трофей с харьковского направления. В американской бронемашине отчетливо видны сквозные пробоины. А дальше - самый свежий трофей: БТР-4 украинского производства с немецким двигателем.

А в палубном ангаре для вертолетов большая выставка картин студии военных художников имени М.Б. Грекова из Москвы. Карикатуры, агитплакаты и сцены из реальной фронтовой жизни.

«Мы ехали с передовой. Ребята умудряются удивляться и радоваться таким элементарным вещам, таким как смешная статья в газете. Меня это очень зацепило», - говорит художник Егор Смирнов.

Яркая часть акции - на главной палубе большого десантного корабля главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов принял очередных новобранцев, школьников Петербурга и Ленинградской области, в состав Юнармии.

Ну а следующая остановка БДК «Иван Грен» с патриотической акцией «Сила в Правде» - уже в Кронштадте.