Жители новых регионов РФ смогут записаться на выдачу водительских прав через Госуслуги

Жители ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей также смогут зарегистрировать автомототранспортные средства и записаться на прием квалификационных экзаменов.

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Жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей стали доступны регистрация авто и запись на выдачу водительских прав через Единый портал государственных услуг. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк.

«В настоящее время через портал можно зарегистрировать автомототранспортные средства, записаться на прием квалификационных экзаменов и выдачу водительских удостоверений», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Теперь жители новых регионов РФ могут прибыть в подразделение ГАИ к назначенному часу и получить необходимую услугу в кратчайший срок, существенно сэкономив время, отметила помощник главы МВД России. Кроме того, ведомство призвало жителей новых субъектов страны чаще использовать возможность получения госуслуг через Интернет.

«Также остается возможность обратиться за государственными услугами напрямую в региональное подразделение Госавтоинспекции - через Интернет или лично», - заключила Волк.

С июля этого года жителям России разрешили урегулировать убытки по ОСАГО через портал «Госуслуги», оформив дорожно-транспортное происшествие с помощью европротокола без вызова сотрудников Госавтоинспекции. Согласно новым поправкам в ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», при подаче заявления для электронного урегулирования убытков не нужно лично обращаться в страховую компанию.