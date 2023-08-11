Спасатели локализовали мощный пожар на складе в Одинцово

Возгорание возникло на складе и распространилось на площади в 2 тыс. кв.м.

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Спасателям удалось локализовать пожар, разгоревшийся на 2000 кв.м. на территории склада в Одинцово. Об этом сообщили РИА-Новости в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Московской области.

«Произошло возгорание на складе, предварительно, по всей площади. В 23.53 огонь локализован на площади две тысячи квадратных метров», - сказали агентству.

Как передают в ведомстве, пожар быстро распространился по всей площади сооружения. В настоящее время ведется установление всех обстоятельств происшествия. Причины возгорания установят с помощью пожарно-технической экспертизы.

Сильный пожар на складе на площади в 2000 кв.м. загорелся в ночь с 10 на 11 августа. Причина возгорания неизвестна. На место пожара сразу же выехали экстренные службы.