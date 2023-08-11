В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуме предложили продлить работу московского метро по пятницам

Сергей Лебедев
20:53 11.08.2023
Это позволит уменьшить число ДТП и снизить траты жителей столицы на такси.
В Госдуме предложили продлить работу московского метро по пятницам
© Фото: Баранов Владимир, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В Государственной думе предложили продлить работу столичного метро по пятницам до 3 часов ночи. С таким предложением к руководителю департамента транспорта столицы Максиму Ликсутову обратился депутат Владислав Даванков, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что продление работы подземки снизит количество дорожно-транспортных происшествий. По мнению депутата, водители будут реже садиться пьяными за руль. Также горожане смогут уменьшить траты на такси.

Владислав Даванков отметили, что москвичи смогут наслаждать наслаждаться поздними развлекательными мероприятиями, не беспокоясь о том, как добраться домой.

Напомним, в июне этого года в два раза выросли штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты. Соответствующие изменения были внесены в городской Кодекс об административных правонарушениях.

Штраф за безбилетный проезд выросли до 2 000 рублей вместо 1 000 раньше. За неправомерное использование чужой льготной карты теперь штрафуют на 4 000 вместо 2 500 рублей.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:00 В стране и мире
Родственники погибших в ходе СВО военных смогут получить страховку в течение 30 дней
18:28 В стране и мире
Польша проводит учения с применением батарей Patriot и системы IBCS
18:25 В стране и мире
Раскрыта банда, регистрировавшая украинцев в ДНР для получения гражданства РФ
18:15 В стране и мире
Миллиардеры Фридман и Авен попали под санкции США
17:52 Спорт
Роналду перекрестился после гола и может попасть под арест
Популярное
После видео с запряженным в телегу заключенным ФСИН начала служебную проверку
Пережившая аварию Лада Дэнс сделала первую публикацию в соцсетях
Власти хотят переименовать Ростов Ярославской области
Видео
Костомаров показал новые стопы-протезы для бега
Видео
Станки в пух и прах: как выглядит швейный цех в Сергиевом Посаде после взрыва
Два жителя Бурятии прокатились на капоте авто на скорости 129 км/ч
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.