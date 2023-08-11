В Госдуме предложили продлить работу московского метро по пятницам

Это позволит уменьшить число ДТП и снизить траты жителей столицы на такси.

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В Государственной думе предложили продлить работу столичного метро по пятницам до 3 часов ночи. С таким предложением к руководителю департамента транспорта столицы Максиму Ликсутову обратился депутат Владислав Даванков, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что продление работы подземки снизит количество дорожно-транспортных происшествий. По мнению депутата, водители будут реже садиться пьяными за руль. Также горожане смогут уменьшить траты на такси.

Владислав Даванков отметили, что москвичи смогут наслаждать наслаждаться поздними развлекательными мероприятиями, не беспокоясь о том, как добраться домой.

Напомним, в июне этого года в два раза выросли штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты. Соответствующие изменения были внесены в городской Кодекс об административных правонарушениях.

Штраф за безбилетный проезд выросли до 2 000 рублей вместо 1 000 раньше. За неправомерное использование чужой льготной карты теперь штрафуют на 4 000 вместо 2 500 рублей.