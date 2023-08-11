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Россия уведомила генсека ООН о ядерных источниках энергии на борту станции «Луна-25»

Тимур Шерзад
17:19 11.08.2023
Станция проведет длительные научные исследования. В МИД РФ подчеркнули, что эта миссия положит начало освоению Россией Луны. 
Россия уведомила генсека ООН о ядерных источниках энергии на борту станции «Луна-25»
© Фото: Роскосмос
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Россия официально уведомила Генерального секретаря ООН относительно ядерных источников энергии на борту станции «Луна-25». Об этом сообщает МИД РФ. 

«Руководствуясь положениями российского законодательства, наша страна выполнила свои международные обязательства по уведомлению в установленном порядке Генерального секретаря ООН о ядерных источниках энергии на борту "Луны-25"», - говорится в сообщении. 

В дипломатическом ведомстве напомнили, что эта лунная станция первой в истории современной России совершит посадку в районе Южного полюса Луны, несмотря на сложный рельеф местности. 

Станция должна будет провести длительные научные исследования. Подчеркивается, что эта миссия положит начало освоению Россией Луны. 

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