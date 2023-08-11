Зеленский пообещал уволить всех областных военкомов

Брать на освободившиеся должности рекомендовано военных, вернувшихся из зоны боевых действий после ранений.

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Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что на Совете национальной безопасности и обороны приняли решение уволить всех областных военных комиссаров. Выбирать новых поручили главнокомандующему Вооруженными силами Валерию Залужному.

Брать на освободившиеся должности порекомендовали военных, вернувшихся из зоны боевых действий после ранений. Перед назначением их будет проверять СБУ.

«Именно им можно доверить эту систему комплектования», - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, на Украине периодически происходят скандалы, которые связаны с коррупцией в военкоматах. Так, например, недавно в Ивано-Франковской области задержали сотрудника комиссариата, подозреваемого в изготовлении так называемых «белых билетов».

С желающих уклониться от службы в армии он взимал плату в размере до 4 000 долларов. Задержанный и двое сообщников помогали делать документы о непригодности к службе.