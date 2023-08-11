В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зеленский пообещал уволить всех областных военкомов

Сергей Лебедев
15:04 11.08.2023
Брать на освободившиеся должности рекомендовано военных, вернувшихся из зоны боевых действий после ранений.
Зеленский пообещал уволить всех областных военкомов
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что на Совете национальной безопасности и обороны приняли решение уволить всех областных военных комиссаров. Выбирать новых поручили главнокомандующему Вооруженными силами Валерию Залужному.

Брать на освободившиеся должности порекомендовали военных, вернувшихся из зоны боевых действий после ранений. Перед назначением их будет проверять СБУ.

«Именно им можно доверить эту систему комплектования», - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, на Украине периодически происходят скандалы, которые связаны с коррупцией в военкоматах. Так, например, недавно в Ивано-Франковской области задержали сотрудника комиссариата, подозреваемого в изготовлении так называемых «белых билетов».

С желающих уклониться от службы в армии он взимал плату в размере до 4 000 долларов. Задержанный и двое сообщников помогали делать документы о непригодности к службе.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:04 В стране и мире
Зеленский пообещал уволить всех областных военкомов
14:25 В стране и мире
Белгородских чиновников ЖКХ подозревают в получении взяток на 60 млн
14:24 В стране и мире
ВОЗ сообщила, что за месяц число случаев заболевания COVID-19 в мире выросло на 80%
14:13 В стране и мире
Глава МИД Украины назвал сильную оборону России главной проблемой контрнаступления ВСУ
13:16 В стране и мире
В Приморье два брата 10 и 12 лет утонули в трубе во время паводка
Популярное
Пережившая аварию Лада Дэнс сделала первую публикацию в соцсетях
Власти хотят переименовать Ростов Ярославской области
Видео
Момент покушения на президента Эквадора попал на видео
Видео
Станки в пух и прах: как выглядит швейный цех в Сергиевом Посаде после взрыва
Два жителя Бурятии прокатились на капоте авто на скорости 129 км/ч
Видео
Костомаров показал новые стопы-протезы для бега
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.