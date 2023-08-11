Пленный украинец признал, что ВС РФ «красиво сделали» его подразделение

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Украинец Руслан Корниенко отметил высокий профессионализм российских военнослужащих, которые взяли его отряд в плен. Видео с рассказом пленного публикует Министерство обороны РФ.

«Оставили на позиции, информации дали мало, связи не было, поддержки никакой не было, артиллерии не было, никакая группа не выдвинулась. Нас кинули, грубо говоря. Российская армия нас красиво сделала. Задействовала полностью коптеры, артподдержка была слаженная. Зашли и обошли, у нас не было шансов», - признался он.

Мужчина служит в Вооруженных силах Украины с 2014 года, изначально был мобилизован, затем подписал контракт. Андрей пожаловался на плохое обеспечение в подразделении и отсутствие западного вооружения.

Другой украинец рассказал о серьезных потерях в ВСУ. Он признался, что из взвода остался только один человек, и то лишь потому, что попал в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.