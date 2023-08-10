В Донецке вспыхнули пожары после удара ВСУ кассетными бомбами

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Украинские националисты обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Огонь вели целенаправленно по гражданским объектам в Киевском районе. Под ударом оказались жилые дома и дворы. За десять минут ВСУ выпустили по ним шесть 155-мм снарядов.

На месте их падения вспыхнули пожары. Огонь охватил кровли и фасады жилых домов. С риском для жизни пожарные приступили к ликвидации возгораний.

«Мы сидели на площадке, дети гуляли. Там, где люди воду набирают все посекло. У нас нет воды в квартирах, мы набираем ее в подвале. Живые все, слава Богу. Сначала на Донецк-Сити прилетело и все начали заходить в подъезды, прятаться», - рассказали очевидцы обстрела, автомобиль которых изрешетило осколками.

Накануне в результате украинского обстрела в Донецке погибла маленькая девочка. О трагедии рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. По предварительным данным, еще два человека получили ранения. На месте работают кинологические группы.