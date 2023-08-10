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В огне не горит: в Петербурге разработали боевую одежду пожарного из «умной ткани»

Роман Закурдаев
20:06 10.08.2023
В Петербурге создали уникальную негорючую ткань из арамидных волокон, которая защитит спасателей даже при температуре в 500 градусов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Пожарный сидит в горящем контейнере, с каждым новым испытанием все ближе к открытому пламени. В одиночку или группой в замкнутом пространстве огневого симулятора. Спасатели проверяют на себе экспериментальные образцы экипировки из инновационных материалов.

Все тесты БОП - боевой одежды пожарного, специально проводили в зимнее время. Экипировка подходит для работы спасателей в условиях низких температур Арктики.

Это совместный проект Университета противопожарной службы МЧС и ученых Петербургского университета промышленных технологий и дизайна. В лабораторных условиях путем экспериментов они создали особую рецептуру синтетического материала на основе арамидных волокон.

«Это ткань, которая защищает от повышенных и пониженных температур. Она прочная и имеет различную цветовую идентификацию. Волокно из арамида сохраняет свою термостойкость до 450 градусов, а если сделать специальную обработку, то до 540», - рассказывает Ольга Москалюк, доцент СПбГУПТД, руководитель стартапа «АрктикТекс» СЗЦТТ.

Ученые словно запрограммировали материал под задачи пожарных. Взяли термостойкую ткань и усовершенствовали ее.

При воздействии открытого огня обычная синтетика плавится, хлопковая ткань - мгновенно вспыхивает. Ткань из армидных волокон не горит. Ее особенность в том, что если даже небольшой фрагмент загорается, дальше огонь не распространяется.  

Это подтвердили многочисленные тесты. Стандартная экипировка при длительном нахождении рядом с открытым огнем прогорает в нескольких местах, в отличие от сшитой из инновационных материалов.

Боевая одежда из «умной ткани» прошла испытание и огнем и водой. Экипировка устойчива к внешним температурам и при этом защищает пожарного от переохлаждения. Для вывода излишней влаги и быстрого высыхания внутренний слой одежды выполнили из токопроводящей ткани на основе графеновых нанотрубок.

«В зону подкладки мы встраиваем ткань электропроводящую с нагревательными элементами. Батарея? Да, мы сделали демонстрационный образец. Это может встраиваться внутрь, пришиваться, и оно позволяет быстро просушить зону спины, поясницы. Если намокание - просушить целиком всю одежду», - рассказывает Ольга Москалюк.

После успешных тестов одежда специального назначения для пожарных в перспективе готова к запуску в серийное производство. Такие негорючие ткани можно использовать, например, в космической отрасли или в авиастроении.

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