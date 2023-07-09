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Рейс Москва - Минеральные воды совершил экстренную посадку в Волгограде

Вероника Волосунова
20:52 09.07.2023
Сообщается, что шестилетняя девочка, которой стало плохо во время полета, доставлена в волгоградскую больницу.
Рейс Москва - Минеральные воды совершил экстренную посадку в Волгограде
© Фото: Silas Stein dpa Globallookpress
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Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Минеральные Воды, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия шестилетней девочки. Об этом сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда.

«Девятого июля 2023 года рейс авиакомпании "Сибирь" 2169, следовавший по маршруту Москва (Домодедово) - Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 15.25 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Пассажир с рейса снят, передан специалистам медицинского учреждения города», - сообщили в аэропорту.

Отмечается, что самолет вылетел из Волгограда в пункт назначения в 16:06.

По информации источника из комитета здравоохранения Волгоградской области, медпомощь потребовалась шестилетней девочке, сейчас она находится в больнице №8, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в Гонконге самолет совершил экстренную посадку из-за того, что взорвалось шасси. Пострадали 18 человек.

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