Рейс Москва - Минеральные воды совершил экстренную посадку в Волгограде

Сообщается, что шестилетняя девочка, которой стало плохо во время полета, доставлена в волгоградскую больницу.

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Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Минеральные Воды, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия шестилетней девочки. Об этом сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда.

«Девятого июля 2023 года рейс авиакомпании "Сибирь" 2169, следовавший по маршруту Москва (Домодедово) - Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 15.25 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Пассажир с рейса снят, передан специалистам медицинского учреждения города», - сообщили в аэропорту.

Отмечается, что самолет вылетел из Волгограда в пункт назначения в 16:06.

По информации источника из комитета здравоохранения Волгоградской области, медпомощь потребовалась шестилетней девочке, сейчас она находится в больнице №8, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в Гонконге самолет совершил экстренную посадку из-за того, что взорвалось шасси. Пострадали 18 человек.