Замминистра обороны Панков наградил победителей масштабной юнармейской спортивной игры «Победа»

Статс-секретарь, заместитель Министра обороны РФ Николай Панков вручил награды победителям военно-спортивной игры «Победа» на торжественной церемонии закрытия на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот».
В этом году в финале участвовали более тысячи юношей и девушек из 85 регионов России, включая новые регионы. Отборочные этапы соревнования на муниципальном и региональном уровнях объединили свыше 400 тысяч юнармейцев, курсантов, кадетов, воспитанников военно-патриотических клубов и организаций.
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