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Замминистра обороны Панков наградил победителей масштабной юнармейской спортивной игры «Победа»

06:00 10.07.2023
В ходе соревнования участники в течение недели проходили испытания, посещали музеи и выставки, а также встречались с участниками СВО.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Статс-секретарь, заместитель Министра обороны РФ Николай Панков вручил награды победителям военно-спортивной игры «Победа» на торжественной церемонии закрытия на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот».

В этом году в финале участвовали более тысячи юношей и девушек из 85 регионов России, включая новые регионы. Отборочные этапы соревнования на муниципальном и региональном уровнях объединили свыше 400 тысяч юнармейцев, курсантов, кадетов, воспитанников военно-патриотических клубов и организаций.

© Минобороны РФ

В торжественной церемонии также приняли участие уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, Герой Российской Федерации Алексей Романов, министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Кетеван Швелидзе, первый заместитель председателя правления российского движения детей и молодежи «Движение первых», генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова, начальник Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Никита Нагорный, а также артисты концертной программы - Олег Газманов, Ольга Кормухина и рэпер Паром.

Николай Панков передал поздравления участникам с успешным завершением финала игры «Победа» от Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

«Позади напряженные дни бескомпромиссной борьбы, безумных эмоций, напряжения. Игра высветила лучшие ваши качества - целеустремленность, волю к победе, умение работать в команде. И, пожалуй, главные итоги игры - это приобретение новых друзей, незабываемые встречи с интересными людьми, с героями специальной военной операции, которые на полях реальных боев куют нашу победу. Я бы хотел от имени министра обороны Российской Федерации, Коллегии Министерства обороны Российской Федерации поздравить вас с завершением игры "Победа", пожелать всем вам здоровья, благополучия. Не останавливайтесь, идите вперед, достигайте новых вершин. Всероссийскую военно-спортивную игру "Победа" объявляю закрытой!», - сказал замминистра обороны РФ.

© Минобороны РФ

Победителями стали пять команд по 10 человек из более чем тысячи юнармейцев, участников финала.  Обладателями первого места в игре стала команда, представляющая Ярославскую область, второе место заняла команда Республики Хакасия, третье место - Волгоградская область, четвертое - Московская область, а пятое - Вологодская область.

В этом году игра проходила под девизом «Победа - одна на всех!». Его придумали сами финалисты. По их мнению, девиз объединяет все команды, а также подчеркивает связь поколений между героями Великой Отечественной войны и героями специальной военной операции.

© Минобороны РФ

Юнармейские команды со всей страны, включая четыре новые территории, целую неделю проходили испытания, кульминацией которых стала тактическая игра на местности «Дорога победителей». Также юнармейцы посещали музеи и выставки, мастер-классы по топографии, военно-медицинской помощи и инженерной подготовке, смотрели постановку по мотивам «Василий Теркин» и встречались с героями специальной военной операции.

В юнармейском календаре игра «Победа» считается одним из самых ярких и масштабных событий. Чтобы оказаться в финале, команды должны показать лучшие результаты в творческих, спортивных и интеллектуальных испытаниях у себя в регионе. Борьба за титул победителя всегда идёт очень упорная, и часто - с минимальным разрывом. Игра «Победа» проводится при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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