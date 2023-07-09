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В Волгоградской области начали использовать квадрокоптеры для обнаружения возгораний в лесах

Ирина Елагина
Наталья Григорьева
14:14 09.07.2023
Дроны помогают оперативно увидеть устраивающих пикники с кострами в лесу и немедленно направить в очаг возгорания инспекторов лесоохраны.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Под Волгоградом придумали, как предотвратить природные пожары - на помощь лесной охране пришли дроны. Как их используют для выявления нарушителей, разжигающих костры в жаркое, пожароопасное время, узнала Наталья Григорьева.

В Волгоградской области пик жары. В южный районах ожидается до 42 градусов тепла. Для профилактических мер используют беспилотники, чтобы оперативно обнаружить возгорание.  

С высоты птичьего полета можно обнаружить любое задымление. В особый противопожарный период,  квадрокоптеры - незаменимый инструмент. Заметив в лесу людей, спасатели сразу же направляются к ним.

«В связи с жаркой погодой на территории области. Такие рейды у нас проходят каждый день. Они направлены на то, чтобы донести населению о режиме, дабы не допустить пожаров, распространения огня на близлежащие населенные пункты, - пояснил Александр Белюсенко, заместитель начальника пожарно-спасательного отряда.

В такую погоду малейшая искра может привести к крупным пожарам. Однако любителей шашлыков на природе это не останавливает.  Сильных возгораний в регионе в этом году не было, но ситуацию может с легкостью изменить один безответственный отдыхающий.

«В первую очередь это профилактика. Цель не допустить костров особенно в ветер. Очень высокая опасность от шальных действий людей. Профилактика в разъяснительных действиях, вручении памяток и пресечении нетрезвых граждан», - рассказал Анатолий Кузьмин , первый заместитель главы Среднеахтубинского района Волгоградской области

Отдыхающим на природе раздают памятки с информацией о введенных ограничениях в связи с особым протипопожарным режимом.  Тем же, кого застали за нарушением правил безопасности, выписывают протокол на штраф от двух до четырех тысяч рублей.

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