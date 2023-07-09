Минобороны РФ сообщило об отражении 10 атак противника на четырех направлениях за сутки

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Вооруженные силы России успешно отразили 10 атак противника на четырех оперативных направлениях. О ходе отражения сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаки 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад врага в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Нововодяное и Невское Луганской Народной Республики. Также было нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых бригад и полка нацгвардии врага в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Терны, Старый Караван, Григоровка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР. В районе Серебрянского лесничества пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. На данном направлении уничтожено до 80 боевиков, одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили атаки неприятеля в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Константиновка, Красное, Авдеевка и Красногоровка в ДНР. Уничтожено до 180 украинских националистов и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, чешская боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, гаубица «Мста-Б», а также американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки «Восток» отразили атаки противника в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Поражены скопления живой силы и техники врага в районах населенных пунктов Приютное, Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Макаровка и Никольское Донецкой народной республики. Пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Ровнополь в ДНР. Потери врага составили более 210 боевиков и наемников, четыре танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и одна «Мста-Б», а также американский Paladin.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов