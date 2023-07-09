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Захарова прокомментировала признание Украиной факта совершения теракта на Крымском мосту

Анастасия Бобылева
10:44 09.07.2023
Представитель МИД РФ отметила, что страны НАТО должны обратить внимание на планы Киева по нанесению ущерба ЗАЭС, поскольку от этого пострадают члены Альянса.
Захарова прокомментировала признание Украиной факта совершения теракта на Крымском мосту
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание Украиной ответственности за совершение теракта на Крымском мосту. Она опубликовала комментарий в своем Telegram-канале.

При этом Захарова отметила, что страны НАТО на саммите должны обратить внимание на планы Киева по нанесению ущерба Запорожской АЭС, так как в данном случае интересы Украины подвергнут риску членов Альянса.

«Террористический режим. Сейчас они приступили к плану по "собственному спасению" - планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС. Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание», - пишет представитель МИД РФ.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала в Telegram-канале сообщение, подтверждающее, что именно Киев стоит за терактом на Крымском мосту. По словам Маляр, это было сделано для того, чтобы нарушить логистику России.

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