Ребенок был болен ДЦП и, лишившись родителей, умер от голода. Труп нашла бабушка, сумевшая приехать в Мариуполь через месяц после трагедии.

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Ребенок с ДЦП умер от голода, потому что его родителей - безоружных врачей - расстрелял украинский пограничник в Мариуполе. Сейчас, после того как боевик погранслужбы ВСУ Сергей Ростовский попал в плен, РИА Новости стали известны новые подробности преступления, совершенного в марте 2022 года.

Из материалов уголовного дела следует, что пограничник 26 марта вместе с другими украинскими боевиками остановил мотороллер, на котором ехали безоружные мужчина и женщина. В этот момент на другом конце улицы раздались выстрелы, мужчина и женщина, по словам пленного, испугались стрельбы и решили уехать, тогда пограничник открыл по ним огонь.

Позже выяснилось, что боевик убил супругов-врачей, их похоронили на месте гибели в Мариуполе и установили знак «Тут похоронены врачи». Никто и предположить тогда не мог, что у погибших супругов был ребенок с ДЦП, который, оставшись дома совершенно один, скончался от голода. Труп мальчика нашла бабушка, которая смогла приехать в Мариуполь через месяц после трагедии.

Женщина рассказала, что в конце апреля 2022 года ее соседка - одноклассница ее дочери - увидела на одном из сайтов Мариуполя информацию о гибели медработников.

«На следующий день я поехала в Мариуполь к месту захоронения своей дочери и ее мужа. Я увидела на обочине захоронение в виде холмика, из которого торчала табличка с надписью "Тут похоронены врачи". У меня имелись ключи от их квартиры, в этот же день я туда поехала и обнаружила труп внука. Я сделала вывод, что он умер от голода, поскольку в квартире валялись сырые овощи со следами зубов, также она отметила, что ребенок был болен ДЦП», - приводит РИА Новости показания бабушки погибшего ребенка из материалов уголовного дела.

Напомним, что Минобороны РФ неоднократно сообщало о преступлениях украинских националистов против мирных жителей Мариуполя, когда город находился под контролем киевского режима.