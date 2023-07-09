В России начали производство материалов, необходимых для создания гаджетов

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На заводе прецизионных сплавов в Санкт-Петербурге запустили производство фольговой ленты, толщина которой составляет всего три микрона. Как рассказал программе «Военная приемка» исполнительный директор завода Александр Блинков, данный материал используется для производства различных гаджетов.

«Данная лента используется для фольговых плоских резисторов. В данный момент проводим совместное освоение технологии, которая была потеряна в 90-х и 2000-х годах, для удовлетворения потребностей критических областей промышленности Российской Федерации. В том числе особо точное приборостроение - те же самые телефоны, которые у нас в кармане, видеосъемка, фотосъемка, аудиоприборы», - рассказал Блинков.

До настоящего времени монополистом в изготовлении этой ленты была американская компания. Теперь изготовление материала стало возможным и в России.

«Американская компания монополизировала изготовление как самого материала, там и плоских фольговых резисторов. Но гарантирую и заверяю, что в течение года мы полностью восполним и заместим американские материалы на рынке», - рассказал Блинков.

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