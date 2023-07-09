Армия Армия Армия

В России начали производство материалов, необходимых для создания гаджетов

Алексей Курильченко
10:30 09.07.2023
Сверхтонкая фольга используется для производства транзисторов, без которых невозможно создание мобильных телефонов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

На заводе прецизионных сплавов в Санкт-Петербурге запустили производство фольговой ленты, толщина которой составляет всего три микрона. Как рассказал программе «Военная приемка» исполнительный директор завода Александр Блинков, данный материал используется для производства различных гаджетов.

«Данная лента используется для фольговых плоских резисторов. В данный момент проводим совместное освоение технологии, которая была потеряна в 90-х и 2000-х годах, для удовлетворения потребностей критических областей промышленности Российской Федерации. В том числе особо точное приборостроение - те же самые телефоны, которые у нас в кармане, видеосъемка, фотосъемка, аудиоприборы», - рассказал Блинков.

До настоящего времени монополистом в изготовлении этой ленты была американская компания. Теперь изготовление материала стало возможным и в России.

«Американская компания монополизировала изготовление как самого материала, там и плоских фольговых резисторов. Но гарантирую и заверяю, что в течение года мы полностью восполним и заместим американские материалы на рынке», - рассказал Блинков.

Смотрите выпуск «Военная приемка. Стальной кулак России» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Вы узнаете, как научный подход победил самый твердый металл на земле. Какие уникальные разработки ученых и металлургов ждут своей премьеры на полях СВО. Как жизнь под санкциями оживляет российскую металлургию. Мы покажем будни тех, кто создает уникальные материалы для боевых машин театров военных действий.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:06 В стране и мире
Видео
Ливень превратил в груду металла припаркованные машины в Хосте
10:30 Армия
Видео
В России начали производство материалов, необходимых для создания гаджетов
08:38 В стране и мире
Мужчина на скутере открыл стрельбу по прохожим в Нью-Йорке
06:52 Армия
Российские бойцы сорвали попытку боевиков занять опорный пункт в «серой» зоне
02:16 В стране и мире
На севере Москвы при столкновении автобуса и грузовика пострадали 12 человек
Популярное
Видео
Песков назвал возвращение главарей «Азова»* на Украину нарушением договоренностей со стороны Турции
Видео
Захарова объяснила, зачем Россия созывает заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»
Видео
Розовые озера, лавандовые поля и алуштинский Стоунхендж: что предлагают российские курорты туристам в этом году
Видео
Два больших десантных корабля ВМФ РФ прибыли в Керчь для помощи водителям на Крымском мосту
Видео
Задержанный в Крыму украинский агент заявил о планах ГУР найти на полуострове ядерный поезд
Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.