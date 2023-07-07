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Эксперт Федоров объяснил, может ли Франция на фоне беспорядков выйти из Шенгенской зоны

Ирина Елагина
12:25 07.07.2023
Ученый Института Европы РАН прокомментировал предложение французского политика о выходе из «шенгена».
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Denis Thaust, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Франция едва ли пойдет на выход из Шенгенской зоны, даже если это выгодно для укрепления безопасности на фоне беспорядков с участием мигрантов. Сергей Федоров, эксперт по Франции, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, прокомментировал «Звезде» предложение французского политика Николя Дюпон-Эньяна.

«Дюпон-Эньян, видимо, под впечатлением от статистики погромов, в которых участвовало немало иностранцев, которые приехали во Францию благодаря Шенгенской зоне, свободному перемещению по ЕС. Это старая проблема, помните, как антиглобалисты слетались со всей Европы в какую-то одну страну, где они подкрепляли манифестации. Так было в Германии и в других странах», - отметил эксперт.

Федоров считает, что при всей остроте миграционной проблеме в странах ЕС, достижения Шенгенской зоны едва ли претерпят изменения.

«Я не думаю, что Франция пойдет на выход из Шенгенской зоны, потому что это один из важных успехов интеграции ЕС, создание свободы перемещения людей, в том числе в гуманитарном плане. Другое дело, что Европа никак не может договориться об общей политике в сфере миграции, кто и как должен принимать этих мигрантов, как они должны распределяться и должны ли», - добавил аналитик.

По мнению ученого, мнение Дюпон-Эньяна едва ли имеет вес во Франции.

«Дюпон-Эньян - самостоятельный оппозиционный политик, его влияние на французскую политику довольно условно. Он в группе, которая не делает погоду, в его партии дай Бог «пять тысяч штыков», на общую политическую погоду не влияет. Серьезно воспринимать слова не имеет смысла. Это его личное убеждение, которое вряд ли будет услышано на верхних этажах французской политики», - заключил эксперт.

Ранее лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Франции необходимо выйти из Шенгенской зоны, чтобы не допустить новых беспорядков.

Напомним, что по Франции прокатилась волна погромов с участием мигрантов из-за смерти 17-летнего подростка Нахеля Мерзука, которого застрелил полицейский. 

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