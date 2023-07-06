Цель за полтора километра: снайперы ЦВО проходят подготовку в тыловой зоне спецоперации

Во время подготовки стрелки используют различные типы вооружения: от винтовки Драгунова до самых современных образцов, таких как винтовки ORSIS, Лобаева, Урбана и «Возмездие».

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Снайперы Центрального военного округа (ЦВО) упражняются в стрельбе на больших дистанциях. Подготовка проходит в одном из тыловых районов зоны проведения спецоперации. Курс рассчитан на четыре недели, по завершению бойцы убывают в свои подразделения для выполнения спецзадач.

Опытные инструкторы в деталях объясняют бойцам, как правильно прицеливаться. Также они рассказывают и показывают, как применять корректировки, использовать различные типы прицелов и специальных метеостанций.

Во время практических стрельб снайперы поражают цели на расстоянии полутора километров. При подготовке стрелков применяются различные типы снайперского вооружения: от винтовки Драгунова до самых современных образцов, таких как винтовки ORSIS, Лобаева, тактическая снайперская винтовка Урбана и контрснайперская винтовка DXL-3 «Возмездие».

«Дальность стрельбы намного увеличилась... Совсем другая работа: если тогда я мог подойти к противнику гораздо ближе, сейчас работать могу на сверхдальностях. Сложности есть, да. Много знаний. Подготовка и до этого была с нашими инструкторами, плюсы есть. Физика, математика - это большая составляющая нашей профессии», - рассказал снайпер-разведчик с позывным Албанец.

Снайперы также проходят теоретические и практические занятия по переснаряжению боеприпасов. Опытные инструкторы показывают им технологию совершенствования штатных патронов для наиболее точной стрельбы на большом удалении от цели.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.