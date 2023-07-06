Пленный украинец рассказал, что подготовка во Франции не пригодилась в боях против ВС РФ

Во время подготовки на французском полигоне инструкторы и переводчики радовались, что украинцы воюют с россиянами, добавил Иван Кулагин.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинский военнослужащий Иван Кулагин рассказал, как проходил подготовку во Франции. Инструкторы НАТО обучали продвижению двойками и тройками, обращению с оружием, а также медицине. Французские инструкторы и переводчики радовались, что украинцы воюют с россиянами, и призывали убивать русских. Видео беседы с военнопленным публикует Минобороны России.

«Переводчики говорили, убивайте русских, я не понимал этого, но нам постоянно толковали», - сказал Иван.

По словам мужчины, когда он оказался на передовой, полученные во Франции знания не пригодились. После того как поступила команда двигаться вперед, подразделение попало под сильный артиллерийский обстрел, многие его сослуживцы получили ранения, другие погибли. Оставшиеся в живых укрылись в блиндаже и остались там, пока не услышали призыв русских сдаться. Иван пожаловался на свое командование, которое гонит подчиненных на верную смерть, при этом не помогает, когда помощь так нужна.

«Ты идешь вперед, и тебя крайним делают постоянно. Ты еще виноват, что не умеешь воевать. Они жируют, им дают кредиты, деньги, все. У нас ничего, кроме автоматов, не было», - поделился Иван.

Пленный добавил, что не готов воевать за такое отношение к бойцам и такую власть в стране.

«Если они хотят войны, пусть вылезут из бункеров, где они сидят, хоть раз пройдутся по передней линии и попробуют повоевать этим старым хламом, который постоянно клинит», - сказал украинец.

Иван призвал соотечественников избегать мобилизации, чтобы сохранить жизнь.

Другой пленный украинец заявил о желании плюнуть в морду своим командирам. Он выразил уверенность в том, что украинских командиров, которые отправили его подразделение в штурм без обеспечения необходимыми средствами, рано или поздно покарают высшие силы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.