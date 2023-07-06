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Высокий градус: как аномальная жара может отразиться на продовольственной безопасности РФ

Марина Крижановская
Алина Пчелинцева
01:00 06.07.2023
Животноводы и аграрии во многих регионах России уже бьют тревогу: из-за сильной жары страдают зерновые и кормовые посевы, что также отражается на поголовье скота.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК "Звезда"
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Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи ввели сразу в нескольких регионах России. Это лето стало самым жарким за 85 лет для жителей Колымы. Сложная ситуация в Якутии, где из-за сухой погоды полыхают леса. Аграрии уже подсчитывают убытки.

Для краснодарских спасателей квадрокоптер - главный помощник. Территория в 3000 гектаров - как на ладони. Быстрый облет площади - и уже понятно, где и как горит. Камера коптера замечает даже мелкий костер. Все полеты совершаются только в ручном режиме и в день таких - до трех.

«Беспилотный летательный аппарат позволяет увидеть небольшое возгорание с заданной высоты. Соответственно, принять меры к его тушению. Он действительно помогает в работе пожарной охраны, потому что не всегда человек может увидеть. А все-таки беспилотник - это настоящий помощник», - сообщил старший инспектор Динского района ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Ренат Алимулаев.

Когда «накрывает» аномальная жара и засуха, страдают все земли. Но особое внимание к сельскохозяйственным полям. Виктор Кравченко работает на комбайне уже больше 10 лет. Крупные пожары видел только по телевизору. Говорит, что в жизни сталкивался лишь с небольшим возгоранием, но даже оно вызывает страх.

«В прошлом году у нас был случай: трактор приезжает на стан, заезжает - дым идет. Он только заглушил - вспыхнуло пламя. Сразу бочка пожарная, огнетушители, все. Мы его затушили, залили. А потом только начинает тремор идти», - рассказал «Звезде» водитель.

Под рукой у рабочих всегда огнетушители, хлопушки и канистры с водой. На полях стоят свои помощники.

«Вот такой небольшой спасатель есть у каждого фермера. Здесь примерно 10 кубометров воды. Потушить все поле, конечно, невозможно. Но предотвратить сильный пожар или продержаться до приезда МЧС реально», - показала корреспондент Алина Пчелинцева.

Сухая жаркая погода этим летом затронула многие российские регионы. Засуха, пока без пожаров, но уже больно ударила по карманам аграриев в Новосибирской области. Говорят, что такой не было почти 60 лет. Дождей нет почти три месяца. Одиннадцать тысяч гектаров пришлось пересеять в надежде спасти урожай. Но палящее солнце почти сразу убивает маленькие росточки.

Подробнее об ущербе аграриев и животноводов, о зерновых культурах, которых в этом году недостаточно много вырастет, и какова география последствий аномальной жары - в репортаже Алины Пчелинцевой.

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