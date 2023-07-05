В Екатеринбурге во время капремонта загорелся пятиэтажный жилой дом

© Видео: zloy__ekb.vk, МЧС РФ © Фото: mchs66 Telegram

Крупный пожар в пятиэтажном жилом доме произошел в Екатеринбурге утром 5 июля. Об этом сообщили очевидцы в соцсети и поделились видео возгорания.

На кадрах видно, что огонь распространяется по крыше, клубы дыма и пламени вырываются из-под кровли.

Очевидцы уточняют, что горит дом на углу улиц Гагарина и Первомайской, закрытый с фасада строительной сеткой - дом вошел в программу капремонта.

«Вот и сделали ремонт дома», - сокрушаются жители.

По информации регионального МЧС, пожар удалось локализовать на площади в 300 «квадратов». На кадрах оперативного видео подразделения противопожарной службы сбивают водой языки пламени с улицы, другие работают внутри здания. Возможно, причиной пожара стало возгорание в распределительном щитке на верхнем этаже - на видео этот ящик полыхает.

К ликвидации возгорания привлекли более 40 огнеборцев и 14 единиц техники.