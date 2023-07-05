Два десятка отраженных атак: МО РФ рассказало об обстановке в зоне спецоперации за сутки

Российские военнослужащие успешно отражают атаки и уничтожают военную технику противника на Донецком, Южно-Донецком, Краснолиманском, Запорожском, а также Херсонском и Купянском направлениях.

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На Херсонском направлении российские подразделения уничтожили три системы М-777, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель» и пункт управления беспилотниками. Потери противника составили 60 человек. Также отражены почти два десятка атак на различных направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Безуспешные атаки враг предпринимал на Донецком, Южно-Донецком, Краснолиманском и Запорожском направлениях, понеся значительные потери.

«На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск за сутки успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка ДНР. Кроме того, в районе города Артемовск нанесено поражение трем скоплениям живой силы и техники ВСУ. Всего в ходе боевых действий в течение суток уничтожено до 290 украинских военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, пять автомобилей, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна "Мста-Б". Также в районе населенного пункта Невельское ДНР уничтожен полевой склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны», - рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике украинских боевиков в 109 районах. Средства ПВО в течение прошедших суток перехватили шесть реактивных снарядов HIMARS. Уничтожены шесть украинских БПЛА.

Подробнее о работе экипажей Су-25, а также артиллерии и тяжелых огнеметных систем на Краснолиманском и потерях боевиков на Южнодонецком и работе военнослужащих ВС РФ на Запорожском, Херсонском и Купянском направлениях, о принудительной мобилизации и иностранных инструкторах, о которых рассказали попавших в плен украинские военнослужащие - смотрите в материале Дарьи Сенниковой.