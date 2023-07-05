«Потери по 40 человек в день»: российский боец рассказал о неудачах ВСУ в районе Артемовска

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские военные нанесли мощный удар по украинским формированиям в районе Артемовска. Город под обстрелом. Маскировочные сети, как гирлянды в мирное время, над путями Подъезда к Артемовску. Наша съемочная группа добралась до места.

«Вот сейчас едем в Артемовск, по пути встретились Барсы. Парни попали под обстрел, пробило колесо, помогаем им подкачать, посмотрите все в мелких точках весь авто это шрапнель, ехали с переднего края. Танк обкладывал с обоих сторон, вот выбило стекло но слава Богу внутри никто не пострадал», - рассказывает корреспондент.

В городской черте Артемовска сразу видно, что это зона активных боевых действий: все разрушено, ни одного целого столба, разрушенные здания, а впереди еще жестче картина. Много разбитого транспорта гражданского и военного.

Российские войска проявили смекалку и натянули над дорогами маскировочные сети, чтобы издалека противнику не было видно движение военного транспорта.

Далее съемочная группа шла пешком. Их сопровождали офицеры второго мотострелкового батальона 4-й бригады во главе с легендарным комбатом с позывным Чечен. Они показали разбитую позицию украинских националистов.

Склад боеприпасов украинских боевиков был уничтожен метким попаданием. После прилета часть мин для 120 мм миномета сгорела, часть сдетонировала, некоторые уцелели. С красными полосками это зажигательные, там дальше для постановки дымовых завес.

Боевики не прекращают обстреливать освобожденный Артемовск. По всему городу регулярные прилеты.

Ответить бандеровцам всегда есть чем. На южном фланге Артемовска у 4-й бригады работают опытные артиллеристы. В основном луганчане, воюющие еще с 2014 года.

Гаубица Д-30 работает по позициям украинских националистов на южном фланге Артемовска, в районе Ивановского недалеко от Часова Яра обнаружена открытая пехота неприятеля. Она беглым огнем уничтожается, за меньшее время нужно выпустить как можно большее количество снарядов.

Второй батальон 4-й бригады начинал свой боевой путь во времена «русской весны» под старославянским названием Ярга. Так и до сих пор называют это подразделение. Один из ветеранов батальона - командир роты с позывным Куба. Одним из первых вступил в бой с нацистами в первый же день спецоперации. Воевал на всех сложных направлениях. Имеет 4 ранения и 7 контузий.

«Находимся на наиболее часто и массированно атакуемом участке, где именно противник имеет возможность вырваться на оперативный простор, чтобы продвинуть технику. Есть численное превосходство, но мы потери наносим по 40 человек в день, очень серьезное, но они каждый день прут и прут. Откуда там столько берется не понимаю!», - рассказывает Куба.

Показательная картина - футбольное поле в Артемовске, израненное воронками. Когда-то здесь играли дети. Сейчас хвостовики от мин, что-то не разорвавшееся лежит - сюрреалистическая картина и задача наших воинов - удержать эту территорию, продвигаться дальше, чтобы начать восстанавливать здесь мирную жизнь.