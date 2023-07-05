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Басманный суд Москвы продлил до 8 октября срок ареста фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

Игнат Далакян
19:05 05.07.2023
В суде удовлетворили ходатайства следствия в отношении фигурантов дела.
Басманный суд Москвы продлил до 8 октября срок ареста фигурантам дела о теракте на Крымском мосту
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Срок ареста фигурантам дела о теракте на Крымском мосту продлен до 8 октября. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

Как передает ТАСС, суд удовлетворил ходатайства следствия в отношении Артема и Григория Азатьяновых, Владимира Злоба, Романа Соломко и Артура Терчаняна.

Напомним, что 8 октября произошел теракт на Крымском мосту. В результате взрыва грузовика загорелись цистерны грузового поезда. Четыре человека погибли, обрушились два пролета автомобильной части моста. Президент России Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва являются украинские спецслужбы.

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