Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Кремле.
Российский президент подтвердил готовность Москвы в дальнейшем содействии в выработке армяно-азербайджанского мирного договора. Путин и Пашинян также обсудили вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору.
Во время разговора была подчеркнута принципиальная важность последовательной реализации комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов.
Отмечается, что инициатива о проведении разговора принадлежит армянской стороне. В ходе разговора Москва и Ереван договорились продолжать контакты на различных уровнях.
Ранее в Армении допустили подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца текущего года. По словам секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, переговоры между сторонами идут интенсивно.