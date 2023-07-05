Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Российский президент и премьер-министр Армении созвонились по телефону, чтобы обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Кремле.

Российский президент подтвердил готовность Москвы в дальнейшем содействии в выработке армяно-азербайджанского мирного договора. Путин и Пашинян также обсудили вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору.

Во время разговора была подчеркнута принципиальная важность последовательной реализации комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов.

Отмечается, что инициатива о проведении разговора принадлежит армянской стороне. В ходе разговора Москва и Ереван договорились продолжать контакты на различных уровнях.

Ранее в Армении допустили подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца текущего года. По словам секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, переговоры между сторонами идут интенсивно.