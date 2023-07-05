В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Искусствовед Ушакова рассказала, как граффити меняют Петербург

Роман Закурдаев
Ирина Елагина
14:01 05.07.2023
Настоящие шедевры уличного искусства можно увидеть совершенно бесплатно на стенах домов и в дворах-колодцах Северной столицы.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Что скрывает парадный Санкт-Петербург в своих дворах и потаенных проходах? Жителям и гостям Северной столицы предлагают посетить необычную экскурсию - по миру граффити. Это и незамысловатые надписи - и вполне себе масштабные картины! Вот только такая настенная живопись живет недолго.

Коммунальщики постоянно ее закрашивают, поэтому экскурсоводам приходится корректировать маршруты. По одному из них прошел и Роман Закурдаев.

Экскурсовод, словно дешифровщик. Разъясняет значение замысловатых рисунков, на которые обычно мало кто обращает внимание. Увидеть, вдруг, Иоганна Баха там, где он никогда не жил, пройтись по подворотнями, которых нет ни в одном путеводителе.

Такие экскурсии по объектам уличного искусства - стрит-арта отличаются своими маршрутами. Они не повторяются. Это живое явление. Некоторые граффити закрашивают на следующий же день после появления, а другие надолго остаются городскими достопримечательностями.

Посмотреть на то, что скрывает непарадный Петербург в своих дворах-колодцах, на брандмауэрах и пустующих стенах приглашают совершенно бесплатно. Это часть городского культурно-просветительского проекта.

«Проводим такую арт-медиацию, когда люди с этим явлением вступают в диалог и узнают о нем больше. Не просто показывают пальцем и говорят, что это вандализм, а по факту изучают его», - рассказал Кирилл Рейнхольдс, руководитель проекта по уличному искусству.

В одном сквере на Литейном проспекте в самом центре Санкт-Петербурга два поэта. Памятник Николаю Некрасову и здесь же на трансформаторной будке изображение Игоря Талькова. Не классическое граффити, конечно, но тоже стрит-арт. Мемориальный. Заслуживает внимания и изучения не меньше, чем «заплатки», которые оставляют на стенах коммунальщики, методично закрашивая нелегальное, с их точки зрения, искусство.

«То, что видим в городской среде эти заплатки или мы называем это еще "баф" - это следствие попытки выстроить какой-то диалог сознательно или несознательно», - Мария Ушакова, экскурсовод, исследователь и теоретик уличного искусства.

Такие экскурсии, по задумке авторов, не то, чтобы краткий ликбез по стрит-арту. Скорее, попытка его увидеть и понять.

«Мне важно показать, чтобы мы с вами разобрались, где у нас есть вандализм, а где произведение искусства. Эти экскурсии дают возможность чуть-чуть порассуждать», - говорит Стас Багс, художник.

По словам участницы экскурсии Александры, прогулки по местам стрит-арта позволяют по-новому взглянуть на культурную столицу.

«Не совсем уже интересно ходить по обычным улицам. Они красивые, безусловно, есть какие-то исторические воспоминания, но всегда хочется посмотреть на город, как его видят обычные жители. Ни как туристы, а глазам обычного жителя посмотреть. Это показывает дух города гораздо лучше, чем классические места», - отметила Александра, участница экскурсии.

«Псков помнит. Самара любит. Цой жив!» Это странное место «Камчатка», где сутки через трое кочегаром работал кумир миллионов - Виктор Цой, скоро оденут в строительные леса - во дворе легендарной котельной вот-вот начнется ремонт фасада. Экскурсии сюда пока еще водят. Судьба же народных граффити, коллекция которых расширялась все последние тридцать лет, сейчас не вполне ясна. Хотя столь масштабное уличное искусство даже под новым слоем штукатурки не спрячешь.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:21 В стране и мире
Совфед одобрил закон об уголовном наказании за незаконные действия коллекторов
12:16 Армия
Видео
Враг засел в опорных пунктах на Запорожском направлении, но туда прилетели FPV-дроны
11:06 Армия
Видео
Пленный украинец заявил, что российские военные «разобрали» его подразделение за считаные минуты
09:49 В стране и мире
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
08:07 В стране и мире
Вице-премьер Трутнев заявил, что десятки стран подтвердили участие в ВЭФ-2023
Популярное
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
Видео
Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта с пятью БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
Видео
Шойгу: попытка дестабилизации обстановки в России 23-25 июня провалилась из-за верности военнослужащих ВС РФ присяге
Видео
ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.