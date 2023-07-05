Искусствовед Ушакова рассказала, как граффити меняют Петербург

Настоящие шедевры уличного искусства можно увидеть совершенно бесплатно на стенах домов и в дворах-колодцах Северной столицы.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Что скрывает парадный Санкт-Петербург в своих дворах и потаенных проходах? Жителям и гостям Северной столицы предлагают посетить необычную экскурсию - по миру граффити. Это и незамысловатые надписи - и вполне себе масштабные картины! Вот только такая настенная живопись живет недолго.

Коммунальщики постоянно ее закрашивают, поэтому экскурсоводам приходится корректировать маршруты. По одному из них прошел и Роман Закурдаев.

Экскурсовод, словно дешифровщик. Разъясняет значение замысловатых рисунков, на которые обычно мало кто обращает внимание. Увидеть, вдруг, Иоганна Баха там, где он никогда не жил, пройтись по подворотнями, которых нет ни в одном путеводителе.



Такие экскурсии по объектам уличного искусства - стрит-арта отличаются своими маршрутами. Они не повторяются. Это живое явление. Некоторые граффити закрашивают на следующий же день после появления, а другие надолго остаются городскими достопримечательностями.

Посмотреть на то, что скрывает непарадный Петербург в своих дворах-колодцах, на брандмауэрах и пустующих стенах приглашают совершенно бесплатно. Это часть городского культурно-просветительского проекта.

«Проводим такую арт-медиацию, когда люди с этим явлением вступают в диалог и узнают о нем больше. Не просто показывают пальцем и говорят, что это вандализм, а по факту изучают его», - рассказал Кирилл Рейнхольдс, руководитель проекта по уличному искусству.

В одном сквере на Литейном проспекте в самом центре Санкт-Петербурга два поэта. Памятник Николаю Некрасову и здесь же на трансформаторной будке изображение Игоря Талькова. Не классическое граффити, конечно, но тоже стрит-арт. Мемориальный. Заслуживает внимания и изучения не меньше, чем «заплатки», которые оставляют на стенах коммунальщики, методично закрашивая нелегальное, с их точки зрения, искусство.

«То, что видим в городской среде эти заплатки или мы называем это еще "баф" - это следствие попытки выстроить какой-то диалог сознательно или несознательно», - Мария Ушакова, экскурсовод, исследователь и теоретик уличного искусства.

Такие экскурсии, по задумке авторов, не то, чтобы краткий ликбез по стрит-арту. Скорее, попытка его увидеть и понять.

«Мне важно показать, чтобы мы с вами разобрались, где у нас есть вандализм, а где произведение искусства. Эти экскурсии дают возможность чуть-чуть порассуждать», - говорит Стас Багс, художник.

По словам участницы экскурсии Александры, прогулки по местам стрит-арта позволяют по-новому взглянуть на культурную столицу.

«Не совсем уже интересно ходить по обычным улицам. Они красивые, безусловно, есть какие-то исторические воспоминания, но всегда хочется посмотреть на город, как его видят обычные жители. Ни как туристы, а глазам обычного жителя посмотреть. Это показывает дух города гораздо лучше, чем классические места», - отметила Александра, участница экскурсии.

«Псков помнит. Самара любит. Цой жив!» Это странное место «Камчатка», где сутки через трое кочегаром работал кумир миллионов - Виктор Цой, скоро оденут в строительные леса - во дворе легендарной котельной вот-вот начнется ремонт фасада. Экскурсии сюда пока еще водят. Судьба же народных граффити, коллекция которых расширялась все последние тридцать лет, сейчас не вполне ясна. Хотя столь масштабное уличное искусство даже под новым слоем штукатурки не спрячешь.