Пленный украинец заявил, что российские военные «разобрали» его подразделение за считанные минуты

Попавший в российский плен Николай Шпилько признался, что ни он, ни сослуживцы не были готовы к такому бою.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Николай Шпилько получил повестку, когда выходил их автобуса. На улице к нему подошли двое людей и повезли в военкомат. Видео с его рассказом публикует Минобороны России.

«На выходе из автобуса подошли двое, вручили повестку, повезли в военкомат», - сказал он.

После мобилизации мужчина прошел 11-дневную подготовку в Житомире, а затем 35 дней тренировался в Великобритании, откуда его отправили на передовую.

«В Британии в основном стреляли холостыми, учили тактике, штурму окопов», - поделился Николай.

Его группа получила задание дойти до огневой точки противника, занять оборону на этой точке и держать ее до утра. Пока украинцы передвигались, по ним открыли огонь российские военные. В ходе перестрелки украинская группа понесла потери, было много убитых и раненых.

«Сзади зашли, нас осталось четверо, нам сказали кинуть оружие», - пояснил пленный.

Николай указал на низкий моральный дух сослуживцев и отсутствие боевого опыта. Он констатировал, что по позициям украинских сил постоянно работает артиллерия и авиация.

«К такому бою мы не были готовы. Нас накрыли, нас просто разобрали за считанные минуты», - сказал он.

Другой пленный украинец рассказал, что из-за отсутствия соседей на флангах российские военные окружили его подразделение и взяли всех в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.