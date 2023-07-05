Пленный украинец заявил, что российские военные «разобрали» его подразделение за считанные минуты
Пленный украинец Николай Шпилько получил повестку, когда выходил их автобуса. На улице к нему подошли двое людей и повезли в военкомат. Видео с его рассказом публикует Минобороны России.
«На выходе из автобуса подошли двое, вручили повестку, повезли в военкомат», - сказал он.
После мобилизации мужчина прошел 11-дневную подготовку в Житомире, а затем 35 дней тренировался в Великобритании, откуда его отправили на передовую.
«В Британии в основном стреляли холостыми, учили тактике, штурму окопов», - поделился Николай.
Его группа получила задание дойти до огневой точки противника, занять оборону на этой точке и держать ее до утра. Пока украинцы передвигались, по ним открыли огонь российские военные. В ходе перестрелки украинская группа понесла потери, было много убитых и раненых.
«Сзади зашли, нас осталось четверо, нам сказали кинуть оружие», - пояснил пленный.
Николай указал на низкий моральный дух сослуживцев и отсутствие боевого опыта. Он констатировал, что по позициям украинских сил постоянно работает артиллерия и авиация.
«К такому бою мы не были готовы. Нас накрыли, нас просто разобрали за считанные минуты», - сказал он.
Другой пленный украинец рассказал, что из-за отсутствия соседей на флангах российские военные окружили его подразделение и взяли всех в плен.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.