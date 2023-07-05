Армия Армия Армия

Пленный украинец заявил, что российские военные «разобрали» его подразделение за считанные минуты

11:06 05.07.2023
Попавший в российский плен Николай Шпилько признался, что ни он, ни сослуживцы не были готовы к такому бою.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Пленный украинец Николай Шпилько получил повестку, когда выходил их автобуса. На улице к нему подошли двое людей и повезли в военкомат. Видео с его рассказом публикует Минобороны России.

«На выходе из автобуса подошли двое, вручили повестку, повезли в военкомат», - сказал он.

После мобилизации мужчина прошел 11-дневную подготовку в Житомире, а затем 35 дней тренировался в Великобритании, откуда его отправили на передовую.

«В Британии в основном стреляли холостыми, учили тактике, штурму окопов», - поделился Николай.

Его группа получила задание дойти до огневой точки противника, занять оборону на этой точке и держать ее до утра. Пока украинцы передвигались, по ним открыли огонь российские военные. В ходе перестрелки украинская группа понесла потери, было много убитых и раненых.

«Сзади зашли, нас осталось четверо, нам сказали кинуть оружие»,  - пояснил пленный.

Николай указал на низкий моральный дух сослуживцев и отсутствие боевого опыта. Он констатировал, что по позициям украинских сил постоянно работает артиллерия и авиация.

«К такому бою мы не были готовы. Нас накрыли, нас просто разобрали за считанные минуты», - сказал он.

Другой пленный украинец рассказал, что из-за отсутствия соседей на флангах российские военные окружили его подразделение и взяли всех в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:49 В стране и мире
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
08:07 В стране и мире
Вице-премьер Трутнев заявил, что десятки стран подтвердили участие в ВЭФ-2023
09:39 В стране и мире
Видео
В Екатеринбурге ФСБ задержала мужчину по подозрению в финансировании украинских боевиков
02:24 В стране и мире
Видео
Выбитые окна и сорванные с петель двери: кадры последствий обстрела больницы в Макеевке
00:58 В стране и мире
Видео
Мишустин на встрече с Путиным: есть надежда, что рост ВВП составит более 2%
Популярное
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
Видео
Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта с пятью БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
Видео
Шойгу: попытка дестабилизации обстановки в России 23-25 июня провалилась из-за верности военнослужащих ВС РФ присяге
Видео
ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.