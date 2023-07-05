Умер глава Минтранса Белоруссии Алексей Авраменко

О причинах скоропостижной смерти министра информации пока не поступало.

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Министр транспорта Белоруссии Алексей Авраменко ушел из жизни в возрасте 46 лет. О скоропостижной смерти руководителя министерства сообщила пресс-служба ведомства.

«На 47-м году жизни 4 июля скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко», - отмечено в тексте релиза.

Авраменко с 2006 года работал в транспортных структурах Белоруссии, с 2019 года возглавлял Министерство транспорта и коммуникаций республики. Министерство выразило соболезнования родным и близким Авраменко.

Известно, что в конце июня Авраменко посетил с визитом Уфу, где принимал участие в 10-м форуме регионов Беларуси и России и подписал соглашение с Минтрансом РФ о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов.