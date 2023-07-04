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Тульские артиллеристы уничтожили вражеский ЗРК «Стрела-10» в окрестностях Артемовска

05:00 04.07.2023
Командир орудия назвал САУ «Акация», из которой поразили вражеский ЗРК, никогда не подводящей машиной.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В окрестностях Артемовска огневые позиции заняло артиллерийское подразделение десантников из Тулы. Они работают на самоходно-артиллерийской установке «Акация».

Экипаж получил координаты одной из вражеских целей. Ей оказалась «Стрела-10» - зенитно-ракетный комплекс, размещенный расчетом противника в промышленной зоне.

Точным ударом артиллеристы поразили строение, в котором располагались националисты. Снаряд пробил крышу из бетона и произошел подрыв боеприпасов. Наводчик скорректировал огонь и следующие снаряды так же точно попали в цель.

«Машина очень хорошая, надежная, по грязи проходимость хорошая. Никогда не подводит. Работаем всегда: и днем, и ночью. "Птички" летают, нужно маскироваться всегда для нашей безопасности», - рассказал командир орудия с позывным Ростов.

Он добавил, что мобильная самоходная артиллерия должна часто менять позиции. Командир отметил, что ликвидировать приходится много целей: живую силу и технику, но каждый уничтоженный объект придает сил для дальнейшей работы.

© Минобороны РФ

На счету у тульских артиллеристов уничтоженные танки, броневики и артиллерия украинских националистов. Высокая точность и снаряда калибра 152 миллиметра заставляет противника бояться этой машины. Мощное вооружение САУ «Акация» способно вскрывать укрепрайоны и уничтожать их.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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