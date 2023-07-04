Экипажи Т-72 прямой наводкой и с закрытой огневой позиции за 15 минут уничтожили цели врага

Танкистам важно незамедлительно уйти в укрытие, поскольку на этом участке противник отслеживает их не только стаями беспилотников, но и при помощи радиолокационных станций западного образца, улавливающих тепловые и звуковые колебания.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В зоне проведения СВО танковые экипажи работают с закрытых позиций. Другие танковые группы - прямой наводкой. После действий этого тандема у противника не остается шансов.

«Птичка» поднимается, разведчики проверяют «поклевки». Так они называют стационарные цели - опорники, буксируемую технику, орудия - все, что смогли обнаружить накануне. Противник беспечен - своих позиций не сменил. Количество стационарных «плановых» целей осталось прежним. Координаты переданы танкистам.

Пара Т-72 Б3М выдвигается из укрытия. Принято решение работать с закрытых огневых позиций. Закрытых прежде всего для визуального наблюдения вражеской разведки и его первой линии обороны. Экипажи «семьдесят вторых» скрываются за холмами, в лесопосадках, у высоких зарослей кустарника.

Соседи, тоже на Т-72 Б3М, выезжают на позицию, чтобы открыть огонь прямой наводкой. В трех километрах в овраге на кромке открытого поля замечена подозрительная активность.

Обе танковые группы - и те, кто вел огонь прямой наводкой, и те, кто работал с закрытой огневой позиции, получив подтверждение о поражении целей, незамедлительно уходят в укрытие. Противник на этом участке применяет для отслеживания наших машин не только стаи беспилотников, но и радиолокационные станции западного образца, которые улавливают тепловые и звуковые колебания.

«Экипаж Т-72 Б3М возвращается в укрытие с выполнения боевой задачи. На нее потрачено меньше 15 минут, в противном случае это критически небезопасно. Работали с закрытых огневых позиций», - рассказал корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин.

Экипажи «семьдесят вторых» все поставленные задачи выполнили. Первые - ликвидировали вражеских саперов, планировавших заминировать овраг, вторые - уничтожили две плановые стационарные цели, а сверх плана - спугнули доставку противнику боеприпасов.

Максим - командир танковой роты. Сравнивая различные тактики ведения боя, молодой офицер говорит о своих фронтовых буднях с каким-то особенным, поэтическим настроем.

«И в том, и в том есть что-то свое такое прекрасное, интересное, завораживающее и волнующее. Что на прямой наводке ты смотришь в прицел и видишь противника, что из ЗОПов ты стреляешь, после уже смотришь видеокорректировки, квадрокоптеры, и вот это все. Важен результат», - поделился своим мнением командир танковой роты Максим.

Максим на спецоперации с первых дней. Танкист получил контузию, восстановился, вернулся в строй. Награжден орденом Мужества. Говорит: с экипажем действует как единый организм, машина не подводит, работает как часы: и зимой, в мороз, и сейчас, когда столбик термометра не опускается ниже + 30 градусов.

«Не смогли мы обойти стороной бытовые условия, в которых живут танкисты. Окопались ребята, нужно сказать, знатно. Здесь несколько коридоров со спальными местами, теплозвукоизоляцией, электричеством. Очень комфортное место для приема пищи - столовая, комнатные растения и даже такое экзотическое домашнее животное - совенок по кличке Братишка. Он проживает здесь с февраля месяца», - показал корреспондент.

Комфортные бытовые условия, безопасное размещение - важная часть боевой работы, подчеркивают танкисты. Они здесь, на линии боевого соприкосновения, не только работают, но и живут. Ребята говорят: засыпать под гул обстрела уже научились. Тем более знают: заступят на смену - и эту шумную огневую точку обязательно уничтожат. Чтобы спать не мешала.