Два Ка-27 Севфлота отработали поиск подлодки в Баренцевом море

Экипажи нашли АПЛ и проследили за ней с помощью радиолокационных и гидроакустических средств.

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Экипажи двух противолодочных вертолетов Ка-27 провели учения по поиску подводной лодки в Баренцевом море. В назначенном районе вертолетам из состава армии ВВС и ПВО СФ противодействовал экипаж атомной подводной лодки (АПЛ).

Летчики отработали поиск АПЛ, слежение за ней с применением радиолокационных и гидроакустических средств. Помимо этого, экипажи Ка-27 выполнили полеты в составе пары на различных высотах и режимах полета.

«Сложность выполнения полета парой заключается в том, что нужно экипажу - ведущему - выдерживать на оценку "отлично" все режимы полета, а ведомому - постоянно выдерживать в одном и том же месте экипаж ведущего. И, само собой, не допустить сближения», - пояснил командир вертолетного отряда Дмитрий.