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Два Ка-27 Севфлота отработали поиск подлодки в Баренцевом море

06:00 03.07.2023
Экипажи нашли АПЛ и проследили за ней с помощью радиолокационных и гидроакустических средств.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Экипажи двух противолодочных вертолетов Ка-27 провели учения по поиску подводной лодки в Баренцевом море. В назначенном районе вертолетам из состава армии ВВС и ПВО СФ противодействовал экипаж атомной подводной лодки (АПЛ).

Летчики отработали поиск АПЛ, слежение за ней с применением радиолокационных и гидроакустических средств. Помимо этого, экипажи Ка-27 выполнили полеты в составе пары на различных высотах и режимах полета.

«Сложность выполнения полета парой заключается в том, что нужно экипажу - ведущему - выдерживать на оценку "отлично" все режимы полета, а ведомому - постоянно выдерживать в одном и том же месте экипаж ведущего. И, само собой, не допустить сближения», - пояснил командир вертолетного отряда Дмитрий.

© Минобороны РФ

Противолодочный вертолет Ка-27 способен обнаружить на различных глубинах и идущие с различной скоростью подлодки. Вертолет работает в сложных метеоусловиях, днем и ночью, при шторме до пяти баллов.

Имеющийся на вооружении вертолета высокоточный автопилот позволяет длительное время в автоматическом режиме занимать положение над заданной точкой. Это необходимо при опускании на лебедке гидроакустической станции.

Прицельно-поисковая система обеспечивает обнаружение АПЛ и определение ее координат и параметров движения, а также позволяет выработать рекомендации на применение оружия.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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