Взрывы прозвучали в нескольких областях Украины

Взрывы прогремели в Днепропетровской и Николаевской областях и в Херсоне, а также в подконтрольной киевскому режиму Константиновке в ДНР и городе Запорожье.

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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Николаевской областях, в Херсоне и в подконтрольной властям Константиновке в ДНР, в городе Запорожье.

Вместе с тем была объявлена воздушная тревога в шести областях Украины. В частности, в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях, а также на подконтрольной киевским властям части территорий Херсонской, Запорожской областей и ДНР. Информацию сообщает официальная онлайн-карта воздушных тревог Минцифры Украины.

Сутками ранее также в шести областях Украины звучали воздушные сирены. Тогда действовало предупреждение в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской, Запорожской областей и ЛНР.