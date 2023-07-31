Артиллеристы дивизиона «Отважные» показали поддержку штурмовиков РФ

На счету бойцов дивизиона множество пораженных единиц западной техники. У каждого военнослужащего уже далеко не одна награда.

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Расчеты самоходной пушки «Гиацинт-С» работают по артиллерии противника. Быстро убрать гильзу и зарядить гаубицу по новой - на все уходит секунд 15. Огонь ведется по позициям врага, чтобы расчистить дорогу нашим штурмовикам.

«Работа артиллерии бережет кровь пехоты. Приходится каждый день доказывать силу русского оружия. И мы не устаем это делать», - рассказал командир батареи Оцелот.

Огненные вспышки от залпов гаубиц исчезают, и орудия теряются на фоне леса. Пробивают глубокую оборону украинских националистов, как правило, с закрытых позиций.

«Из последнего поражали там "три семерки" - М777. Также минометы, крупнокалиберные, мелкокалиберные пулеметы, боевые машины. Польскую технику довольно часто поражаем», - рассказал замкомандира орудия «Гиацинт-С» с позывным Рыба.

На счету военнослужащих группировки «Отважные» польские самоходки Krab и немецкие «Панзер-2000», которые разработаны позже «Гиацинта». Однако наша САУ со снайперской точностью легко до них достает. У каждого артиллериста уже не по одной награде.

«Медаль Жукова. Это еще в самом начале СВО. Есть медаль "За воинскую доблесть", отработка одним орудием в районе 150 снарядов. Пораженные цели - четыре единицы техники и 400 человек пехоты», - рассказал старший наводчик САУ «Гиацинт-С».

Высокоэффективны и гаубицы Д-30. Противник не успевает понять, что на него навелись.

«Производил ротацию противник, было уничтожено два "Урала", плюс окопы, блиндажи и все, что в округе было для ротации, уничтожено», - рассказал старший дальномерщик с позывным Эфиоп.

Д-30 ведут огонь с позиций ближе к переднему краю. Как правило, их поддержку пехота ощущает в первую очередь.

«Цель поступила ночью, около 3 часов, зарядили, произвели выстрел - доложили, что попадание с первого раза. Вражеская пехота укрывалась в блиндаже», - рассказал командир орудия Д-30 с позывным Дрозд.

Простых задач перед «Отважными» не ставят. Д-30 отработала по скоплению живой силы и бронетехники противника осколочно-фугасными боеприпасами. Спецподготовка и тяжелая каждодневная работа. Как итог - дивизион стал одним из лучших.

«Ребята молодцы. Ответственны к поставленным задачам. Не стонут, не плачут, бывает, по несколько суток приходится не спать», - рассказал командир дивизиона с позывным Амур.

Не подводит и сама Д-30. Расчеты этих орудий все чаще отрабатывают цели без корректировки огня - с первого раза.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.