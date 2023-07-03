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Компанию «ВКонтакте» покинут гендиректор и вице-президент по технологиям

Алексей Курильченко
15:51 03.07.2023
Управляющие функции в компании возьмет на себя команда из представителей менеджмента.
Компанию «ВКонтакте» покинут гендиректор и вице-президент по технологиям
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке Александр Тоболь покинут компанию. С 3 июля управление будет осуществлять «Управляющая команда» и представителе менеджмента компании.

«Обновленный формат управления социальной сетью отражает то, как принимается большинство ключевых решений "ВКонтакте". Этот подход доказал свою эффективность и позволит социальной сети продолжить наращивать аудиторию, создавать и улучшать сервисы для пользователей, - заявил генеральный директор технической корпорации VK Владимир Кириенко.

Руководитель также выразил благодарность Красновой и Тоболь за проделанную работу. Кириенко отметил, что за время их работы аудитория соцсети значительно прибавилась, а сам «ВКонтакте» обрел новый фнукционал.

Как сообщает пресс-служба компании, «Управляющая команда» будет отвечать за дальнейшее развитие соцсети «Вконтакте», принятие стратегических решений и операционные процессы. Краснова и Тоболь после ухода будут заниматься развитием собственных проектов.

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