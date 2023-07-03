В Крыму подали первый иск к Киеву об ущербе из-за водной блокады

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Арбитражный суд Крыма принял к рассмотрению иск о взыскании с Украины ущерба от водной блокады полуострова. Сумма причиненного ущерба экономике Крыма оценивается в 152 млрд рублей. Об этом сообщил глава Комитета по законодательству Крыма Сергей Трофимов.

«Иск сегодня зашел в суд», - приводит РИА Новости слова Трофимова.

Трофимов отметил, что готовятся еще несколько исков - о компенсации ущерба от энергетической и транспортной блокады Крыма со стороны Украины.

Как известно, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией Киев прекратил подачу воды на полуостров. Разблокировать канал удалось только после начавшейся специальной военной операции.

Ранее сообщалось о 13-километровой пробке у Крымского моста со стороны Краснодарского края из-за усиления мер безопасности на полуострове.