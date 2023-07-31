В материале CNN сообщается о проведенной встрече сотрудников компании по управлению рисками Prevail с представителями одесского СБУ незадолго до второго теракта на Крымском мосту.

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Телеканал CNN показал репортаж, буквально пропитанный пафосом: кадры с морским дроном, которым киевский режим атаковал Крымский мост. Журналист с восторгом описывает его технические параметры, ни слова не говоря про двух погибших мирных жителей в тот день.

«Это новейший украинский морской или надводный беспилотник, созданный для того, чтобы атаковать Россию в Черном море. Его никогда официально не показывали. Эта модель вооружена 300 килограммами взрывчатки и может поразить цель на расстоянии 800 километров», - рассказал американский журналист.

Экспонатом Украина блеснула на международной оружейной выставке в Стамбуле. Однако есть нюанс: управление катером осуществляется по спутниковой связи, а обеспечить ее может лишь система Starlink, которую Илон Маск не намерен включать вблизи Крымского полуострова. Ситуация осложняется. Киев запрашивает помощь у более опытных стратегов и Англия отвечает положительно. СМИ процитировали министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

«Уоллес заявил, что Украина обладает реальной возможностью успешно взять Крым в этом году в случае истощения запасов вооружения у российских Вооруженных сил», - сообщили они.

Источники изданий утверждают, что британские войска готовят элитную украинскую бригаду «коммандос», которая попытается вернуть Крым до Рождества. Операция должна включать в себя удары с воздуха, суши и моря.

Подробнее о причастности британской разведки к последнему удару по Крымскому мосту, о встрече сотрудников Prevail с представителями одесского СБУ незадолго до теракта и о якобы осуществляемой Британией подготовке «элитной украинской бригады "коммандос"» смотрите репортаже Россины Бодровой.