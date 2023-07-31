В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Журналисты заявили о подготовке Британией украинских «коммандос» для возвращения Крыма

Россина Бодрова
Марина Крижановская
23:03 31.07.2023
В материале CNN сообщается о проведенной встрече сотрудников компании по управлению рисками Prevail с представителями одесского СБУ незадолго до второго теракта на Крымском мосту.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Телеканал CNN показал репортаж, буквально пропитанный пафосом: кадры с морским дроном, которым киевский режим атаковал Крымский мост. Журналист с восторгом описывает его технические параметры, ни слова не говоря про двух погибших мирных жителей в тот день.

«Это новейший украинский морской или надводный беспилотник, созданный для того, чтобы атаковать Россию в Черном море. Его никогда официально не показывали. Эта модель вооружена 300 килограммами взрывчатки и может поразить цель на расстоянии 800 километров», - рассказал американский журналист.

Экспонатом Украина блеснула на международной оружейной выставке в Стамбуле. Однако есть нюанс: управление катером осуществляется по спутниковой связи, а обеспечить ее может лишь система Starlink, которую Илон Маск не намерен включать вблизи Крымского полуострова. Ситуация осложняется. Киев запрашивает помощь у более опытных стратегов и Англия отвечает положительно. СМИ процитировали министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

«Уоллес заявил, что Украина обладает реальной возможностью успешно взять Крым в этом году в случае истощения запасов вооружения у российских Вооруженных сил», - сообщили они.

Источники изданий утверждают, что британские войска готовят элитную украинскую бригаду «коммандос», которая попытается вернуть Крым до Рождества. Операция должна включать в себя удары с воздуха, суши и моря.

Подробнее о причастности британской разведки к последнему удару по Крымскому мосту, о встрече сотрудников Prevail с представителями одесского СБУ незадолго до теракта и о якобы осуществляемой Британией подготовке «элитной украинской бригады "коммандос"» смотрите  репортаже Россины Бодровой.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:29 В стране и мире
Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС
21:40 В стране и мире
Три жителя погибли при обстреле боевиками продуктового магазина в Запорожской области
17:36 В стране и мире
Видео
Мать удерживавшего девушку в подвале дома под Челябинском привезли на следственный эксперимент
15:19 В стране и мире
Патрушев заявил о планах спецслужб Киева и Запада совершить диверсии в Карелии
13:10 Армия
Видео
Шойгу заявил, что за июль Украина потеряла 20 824 военнослужащих
Популярное
Видео
Шойгу: в ВМФ до конца года планируется принять три корабля проекта «Каракурт»
Океанолог Мухаметов рассказал, как потепление в Арктике повлияет на погоду в Москве
Видео
Мужчина чудом избежал гибели при столкновении машин на МКАД
Видео
Путин пожал руку многодетному отцу из Магадана, семье которого помогли попасть на парад ВМФ
Видео
Мишустину в Норильке показали кабинет Новака, в котором он работал главбухом
Видео
В Херсонесе состоялась премьера фильма о древнем городе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.