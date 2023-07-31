Корреспондент «Звезды» показала, как обмелел Северо-Крымский канал после подрыва Каховской ГЭС

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Крым снова в водной блокаде и снова вода по графику. Если повезет, то на несколько часов в день, а где-то подают лишь пару раз в неделю. С небольшим напором сложно успеть набрать все емкости.

Не успели крымчане оправиться от одной водной блокады, киевский режим им устроил очередную диверсию. После подрыва украинскими националистами Каховской ГЭС канал снова мелеет. Каховское водохранилище - место, откуда берет начало Северо-Крымский канал.

«Будущее Северо-Крымского канала под большим вопросом. По завершении СВО группа экспертов должна принять окончательное решение, что делать с водохранилищем, чтобы понимать перспективу нашего Северо-Крымского канала. <...>. С этим надо будет что-то делать», - сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

До этого северные, центральные и восточные районы полуострова много лет страдали от засухи, теряли урожаи. В то время как соседи в отместку за воссоединение с Россией отрезали Крыму доступ к пресной воде из Днепра.

На перешейке украинские националисты соорудили дамбу, перекрыли шлюзы и вывели из строя механизмы, чтобы не было даже возможности подать на полуостров воду. Настоящий экоцид крымского народа устроили украинские власти. При этом регулярно пиарились на теме воды: устраивали на дамбе с херсонской стороны митинги с плакатами и транспарантами и с лозунгами из серии «В оккупированный Крым вода не течет».

Кто действительно пострадал после обмеления Северо-Крымского канала, так это фермеры. Рисовые поля высохли и это сельхознаправление попросту перестало существовать. Ведь вода, которая поступала из Днепра, использовалась, прежде всего, для орошения.

«Высота этой плотины почти 21 метр. Но до такого уровня вода здесь никогда и не поднималась. Сейчас водоем используется исключительно в сельскохозяйственных целях. Для обеспечения питьевой водой население Бахчисарая этих ресурсов теперь не достаточно», - рассказала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

Когда запасы и питьевой воды начали истощаться, на помощь пришли военные, по сути отстроив заново всю систему водоснабжения региона. На полуострове тянули магистральные водопроводы. Перебрасывали в водохранилища воду из карьеров и скважин. Строили накопительные бассейны на руслах рек. И все это военные специалисты провели в рекордные сроки. Специальные военные подразделения - трубопроводные батальоны - трудились, чтобы не допустить экологической катастрофы. Почти 400 километров труб было уложено по всему полуострову.

Подробнее о том, какой ущерб принесло перекрытие украинскими властями Северо-Крымского канала и во что оценивают это эксперты, и кто будет компенсировать эти расходы и какова доказательная база понесенного ущерба - в репортаже Виктории Косогляденко.